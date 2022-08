La oposición pedirá informes de estatales y en el MAS hay críticas

La oposición anunció ayer que envió peticiones de informe escrito (PIE) a la totalidad de las empresas estatales para conocer la situación de los dirigentes sindicales en comisión. Por su parte, el diputado del MAS Danny Daniel Rojas señaló que la situación de estos dirigentes debería ser revisada.

“He procedido a hacer pedidos de informe escrito a todas las empresas estatales, que necesariamente vamos a tener que fiscalizar, y en lo sucesivo ver la forma en que podemos generar normas mucho más sanas para poder sanear nuestras prácticas en la economía”, informó ayer la jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek.

Del mismo modo, la bancada de Creemos en la Cámara de Diputados está enviando PIE a las mismas empresas e instituciones estatales en el afán de cruzar datos con la información solicitada por su homóloga del Senado.

“El abuso del sindicalismo en las instituciones estatales, como YPFB, Comibol y las vinculadas al sector productivo, se han convertido en instrumentos de corrosión de aparato estatal, urge revisar la función que cumple el sindicalismo en esta coyuntura política que apunta a un nocivo totalitarismo”, señaló al respecto la diputada María Renee Álvarez.

“Hay que restituir el verdadero valor del sindicalismo y generar otro tipo de prácticas que no generen estos grupos de choque, son grupos parasindicales, son grupos paraestatales que simplemente están sangrando las arcas del Estado y nuestro erario nacional”, añadió Rek.

En pasados días se hizo pública una lista de 61 trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en comisión sindical, los cuales cobran sin trabajar un promedio de un millón de bolivianos al mes.

Asimismo, Página Siete dio a conocer que 10 de estos dirigentes recibirán sumas superiores al millón de bolivianos sin trabajar, en sueldos y aguinaldos, hasta que culminen sus comisiones sindicales entre 2023 y 2024.

La bancada de Creemos explicó que el pueblo boliviano tiene derecho a saber y de esa manera poder fiscalizar lo que sucede en los sindicatos de estas empresas estratégicas, como por ejemplo lo que sucede en el caso de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que tiene bajo su tutela a las empresas mineras Huanuni y Colquiri; empresas metalúrgicas Corocoro, Vinto y Karachipampa y la fundición de bismuto de Quechisla.

“Y que no sólo tienen a decenas de dirigentes sindicales en comisión; además, son quienes conducen los destinos de la Central Obrera Boliviana”, agregó Rek.

Críticas en el MAS

El diputado por Santa Cruz Danny Daniel Rojas señaló que es necesario revisar las normas que permiten que dirigentes ganen el 100% de sus haberes sin trabajar.

De acuerdo con el Decreto Supremo 22407, del 11 de enero de 1990, los trabajadores declarados en comisión gozarán del 100% de sus haberes y demás beneficios sociales, mientras desempeñen sus funciones sindicales.

“Yo creo que esta situación amerita revisar las normas, por moral, por ética estos compañeros dirigentes deberían mirar un poco cuanto ganan y que pueden justificar”, señaló el legislador del MAS.

Rojas agregó que sería justo que los dirigentes sindicales tengan permisos cuando haya ampliados o congresos de sus organizaciones y entes sindicales regionales o sectoriales, pero que fuera de estas ocasiones regresen a sus trabajos.

“Yo creo que nosotros estamos de acuerdo de que cuando haya ampliados, congresos, me imagino que será dos o tres veces al mes que ellos puedan asistir y luego retornar a trabajar, no puede ser que estos dirigentes reciban jugosos salarios por no hacer nada y dirigentes de los sectores sociales no reciban ni un solo centavo cuando trabajan todos los días por sus sectores”, argumentó.