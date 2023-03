“La gente me pregunta por la vagoneta, pero no tienen dólares y yo no quiero venderla en bolivianos, por ahora me siento más seguro recibiendo dólares”, explica Max, el propietario de un vehículo en venta en la feria 16 de Julio de El Alto. La escasez de la divisa estadounidense sumada al temor de una devaluación ha hecho que muchas de las personas que buscan vender sus vehículos en la Feria 16 de Julio solo acepten dólares por sus autos, vagonetas y minibuses. Mientras tanto, otros vendedores son más flexibles con la moneda, pero exigen el tipo de cambio callejero, que aún supera los 7 bolivianos. Esta situación fue notada por las vendedoras de la Plaza del Maestro Alteño, donde una parte de los vendedores ocasionales de autos se asienta. “Las últimas cuatro o cinco ferias han sido más lentas (las ferias se realizan los domingos y los jueves). Hasta enero veías cómo cerraban hasta 10 ventas en un día, ahora estamos viendo menos, tres, cuatro, máximo”, cuenta una de las vendedoras.

Carlos, propietario de un Suzuki Alto, indicó que algunos tratos se cierran, pero no se concretan por la falta de dólares. “Tenía comprador para mi autito, ya estaba todo charlado, pero el comprador no ha podido conseguir dólares y le tuve que decir que no, no quiero bolivianos porque es plata que necesito para viajar y después yo no voy a poder conseguir”, explicó. Página Siete pudo constatar que algunas personas interesadas en comprar vehículos se desanimaban ante la exigencia de los vendedores de recibir dólares. “Está complicado conseguir dólares ahora y los vendedores solo quieren que les pagues con dólares, así que por el momento creo que no voy a cerrar ningún trato”, indicó un posible comprador. Otros vendedores son más flexibles, aceptan una parte en dólares y otra en bolivianos, o todo en moneda nacional, pero, en su mayoría, exigen que sea por encima del tipo de cambio oficial.

