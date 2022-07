$!LAB se apropia de 26 aeropuertos, una jueza los encamina a su remate

Un exempleado ha demandado la quiebra del LAB S.A. en un juzgado de Cochabamba para cobrar lo que la empresa le debe por beneficios sociales. La jueza aceptó esa demanda y el LAB no puso objeción alguna. Ahora el proceso está en marcha con la mira puesta en el remate de esos bienes. La jueza dice que ese es el objetivo y el gerente del LAB afirma que no es necesario el remate de todos los aeropuertos para pagar lo que se debe a los trabajadores.

“Cuando el Estado crea el LAB SAM (LAB Sociedad Anónima Mixta), pone los aeropuertos y terrenos. Gonzalo Sánchez de Lozada la capitalizó, pero no se atrevió a transferir los aeropuertos al LAB S.A., porque el LAB cedió esos bienes a Aasana, y como ésta no pagó y estaba pendiente, no fueron tocados esos bienes”, afirma el abogado Mario Borda, expiloto del LAB, a quien la aerolínea también le debe beneficios sociales.

¿Qué aeropuertos considera el LAB que son suyos? El de El Trompillo, de Oruro, de Cochabamba y los de Apolo, Asunción de Guarayos, Concepción, Guayaramerín, Magdalena, Puerto Suárez, Riberalta, San Ignacio de Moxos, San Javier, Sucre, Tarija, la terminal aérea antigua de El Alto, entre otros.

El LAB en conflicto es el LAB que fue capitalizado. Los capitalizadores (VASP y luego Asbún) nunca pusieron dinero a la aerolínea, según todas las fuentes consultadas por este medio. Entonces, ¿cómo es posible que ahora el LAB capitalizado diga que es dueño de 26 aeropuertos?

Para Borda, eso no tiene sentido. El mismo síndico del LAB dice que hay muchas interrogantes al respecto, porque la Ley de Capitalización nunca transfirió esos bienes al LAB cuando la empresa fue capitalizada.

Sólo Nogales defiende que esos bienes son del LAB. “En 1995, cuando nace el LAB S.A., la Ley de Capitalización no transfirió ni aeropuertos ni terrenos a la empresa capitalizada, sólo hangares, aviones, oficinas y bienes”, le decimos a Nogales.

“Usted tiene cinco casas, si usted se olvida de tres, y sólo vive en una, ¿eso no quiere decir que no sea dueño de las demás?”, replica.

“Pero la Ley de Capitalización no establece la transferencia de aeropuertos...”, insistimos.

“No, no, no. Han transferido la empresa, no han transferido aeropuertos... No había necesidad...”, responde.

“¿No ve usted además absurdo que se haya capitalizado aeropuertos y terrenos con tan sólo cinco millones de dólares que la VASP debió pagar? ¿Cuánto dio la VASP por el LAB?”, preguntamos otra vez a Nogales. “Que yo se sepa, la VASP no ha puesto nada. Esa empresa ha venido sólo a saquear el LAB”, afirma.

“La Ley de Capitalización no transfirió aeropuertos ni terrenos”, volvemos a afirmar ya de manera machacona.

“Lo que pasa es que cuando usted compra algo, un pedazo de terreno, supongamos 10 hectáreas, y resulta que al medir y poner todo en orden resulta que son 15 hectáreas, eso no quiere decir que no sea suyo, por eso viene el famoso plano georreferenciado que se hace de cada uno de los terrenos”, responde.

Las AFP, otra incógnita

Cuando el LAB fue capitalizado, el Estado hizo que las dos AFP sean dueñas de más de 48% de sus acciones. El Gobierno de entonces puso el dinero de las acciones de las AFP, como accionistas del LAB S.A., es un banco fiduciario en las Bahamas, según explica Borda, quien ahora se pregunta: “¿Dónde está ese dinero? Todos los bolivianos se han olvidado de ese dinero. Es tan viejo esto, que se han olvidado y los que sabían se han ido muriendo”, afirma.

Pese a que las dos AFP son dueñas de la mitad del LAB S.A., fueron los trabajadores los que han ido usufructuando de los bienes del LAB, como los hangares y oficinas en Cochabamba. Nada de ese dinero fue a las AFP, como corresponde.

Es más, los trabajadores han creado SAE, que se hizo cargo de los hangares del LAB y los alquila y subalquila a empresas que hacen mantenimiento. “Con ese usufructo, los trabajadores en 14 años ya han recuperado lo que se les debe”, afirma Borda.

Y siendo las AFP dueñas de casi la mitad del LAB, ¿por qué no reclaman el 50% de las ganancias de estos alquileres? Las fuentes consultadas por Página Siete coinciden en que el Gobierno no hace nada por regularizar esta situación.

Asimismo, parte de los terrenos que son del Estado y que el LAB dice que son suyos, han sido avasallados por loteadores en Oruro y Cochabamba.

La gerencia del LAB lo sabe, y el Gobierno también. Mientras, silenciosamente el proceso avanza hacia el remate.