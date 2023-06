En esta jornada se registraron largas filas de motorizados en diferentes surtidores de gasolina de las ciudades de La Paz y El Alto, además la ciudadanía reclamó porque los carros con garrafas de GLP (Gas Licuado de Petróleo) ya no circulan con normalidad en algunas zonas. Pese a esa situación, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que el abastecimiento se realiza con total normalidad y está garantizada.

“No nos han dicho nada, solamente que no hay gasolina”. “Recién acaba de secarse, yo creo que en media hora mi cisterna va a llegar”. “Hasta medianoche había después se ha terminado la gasolina”. Son los testimonios de algunos operadores encargados de la venta de combustible en los surtidores de La Paz y El Alto.

Los choferes de cisternas señalaron que en la Planta de Senkata de El Alto les respondieron que no hay gasolina por falta de etanol. “Solamente nos dicen va a llegar, va a llegar. Anoche no hemos cargado, estamos cargando de ayer, hoy día (...) Etanol, el alcohol que decimos, eso no hay, desde el sábado del anterior estamos (en la fila), ya es una semana y media y no hay etanol”, relató a Unitel uno de los conductores de una cisterna, desde la Planta de Senkata.

Por su parte, los transportistas tuvieron que hacer recorridos por diferentes surtidores en busca de gasolina y en los lugares donde había el combustible, se registraban largas filas. “Todas las estaciones he girado no hay gasolina”, señaló un conductor.

“Estamos atendiendo con normalidad. Hay filas porque en otras estaciones ya se ha terminado la gasolina”, refirió a la red Unitel una operadora de un surtidor ubicado en la avenida Sucre de la urbe paceña.