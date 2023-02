El año pasado, Bolivia registró un nivel récord de exportaciones que alcanzaron a 13.586 millones de dólares (sin reexportaciones y efectos personales), un 23,7% más que en 2021. Pero las importaciones de combustibles y lubricantes llegaron a niveles históricos con un valor de 4.365,4 millones de dólares, un 94% más, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para este año el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ve un contexto internacional complicado, pero considera que con buenas políticas se pueden seguir impulsando las ventas de productos no tradicionales con éxito.

“La reconstrucción económica no se detiene! En 2022, el valor de nuestras exportaciones alcanzó un récord histórico de $us 13.653 millones, con un 23,2% de incremento respecto a 2021, y por tercer año consecutivo registramos superávit comercial, esta vez de $us 603 millones”, publicó el presidente Luis Arce en sus redes sociales.