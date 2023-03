El artículo 1 del proyecto de ley autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) a la compra de oro del mercado interno para el fortalecimiento de las Reservas Internacionales y efectuar operaciones financieras con las Reservas Internacionales en oro en los mercados internacionales.

El artículo 9 establece: “El Banco Central de Bolivia realizará operaciones en los mercados internacionales con las Reservas en Oro, pudiendo comprar, invertir, depositar en custodia, emplear en instrumentos de cobertura, transformar y convertirlas en divisas, a fin de optimizar la liquidez y/o el rendimiento de las Reservas Internacionales”.

Comunidad Ciudadana y algunos legisladores del ala radical del MAS observan estos artículos porque consideran que da libertad para que el BCB venda las reservas de oro sin la autorización de la Asamblea Legislativa, tal como manda hoy la Ley 1670 del BCB.

El diputado José Luis Porcel, de CC y miembro de la Comisión de Planificación, opinó que no se puede permitir la monetización de las reservas de oro porque se debe pensar en las generaciones futuras. Señaló que la norma no incluye ni siquiera un techo para la venta, sino que se deja al BCB en libertad para que haga lo que desee.

Carlos Alarcón, diputado de CC, criticó que el MAS hubiese pulverizado las RIN y manifestó que si no se pone límite al derroche y despilfarro, “nos van a dejar en calzoncillos”. Añadió: “Pero como no es plata de la nueva oligarquía, no se hacen problema. Las Reservas han caído de 15 mil millones a 3.500 millones de dólares o ya no se sabe cuánto tenemos porque ocultan la información, que fácil es aprobar leyes, derrochar cuando es plata del país, es el ahorro de todas las generaciones pasadas y del futuro”.

El diputado Gualberto Arispe del ala radical del MAS adelantó que se dará el visto bueno al proyecto de ley si se introducen modificaciones y propuestas de redacción en cada artículo.

“Yo confío en la buena fe, pero como dice el proyecto de ley, el BCB podrá hacer compra e incluso venta del oro y eso es una carta abierta que se da para lo venidero. Aprobaríamos si se pone una caducidad porque va a venir otro gobierno y va a hacer lo que siempre hicieron.Quisiéramos que el ministro de Economía nos diga si hay apertura o no para insertar cambios”, subrayó.