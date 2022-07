$!Los productos de la canasta familiar se encarecen, pese a baja inflación oficial

“Es que es invierno”, señala una de las vendedoras del mercado de Villa Fátima.

Los compradores recurrentes coinciden con ella. Señalan que cada año, por estas fechas, ciertas verduras y frutas tienden a subir. Y es que las heladas y el invierno bajan la producción, los alimentos escasean y por lo tanto son más caros.

“Pero ya con el calorcito también hay más productos y vuelve a la normalidad o baja”, dice la vendedora y añade: “Aunque este año, se sintió más la subida y el frío”.

Carla solía tener un presupuesto de 200 bolivianos para abastecer de verduras y frutas a su familia por 15 días. 100 bolivianos eran para verduras y 100 para frutas.

“Esta última vez gasté 170 bolivianos sólo en verduras. En frutas gasté 150 bolivianos. En total se hace como 320... y compré menos”, explica.

Entre sus compras están: una arroba de papa por 45 bolivianos, cuando hace 10 días la compró a 32. “Arveja, cuartita, compré a 38 bolivianos, antes estaba a 30”, detalla.

Virginia, que vive en El Alto, también notó el incremento. Cuenta que la cuarta de cebolla blanca antes costaba 15 bolivianos y ahora, 20. “Todo ha subido, unos dos o tres pesos”, sostiene. El aumento al que hace referencia es sentido incluso por la alcaldesa Eva Copa, que advirtió controles en ferias y mercados.

Para Fernando Ch., el incremento no fue tan notorio, porque para hacer rendir mejor sus ingresos, desde hace varios meses acude a los centros de abasto mayoristas, como el Mercado Santa Rosa o de Villa Dolores, ambos en El Alto.

En estos sitios, no sólo se compra por arroba o cuarta sino por lata o balde. “Ahí no se siente el aumento. En los otros mercados (Rodríguez, Villa Fátima y Villa Copacabana) siempre es un poco más caro, si no se logra comprar de los mayoristas”.

Pero los mercados de este tipo son muy pocos y por lo general están alejados, por lo que son de difícil acceso.