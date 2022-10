Algunos integrantes del magisterio lograron ingresar al ministerio y anunciaron que se declararan en huelga de hambre hasta que esa cartera de Estado atiende sus demandas.

“Mientras no podamos manejar esas cuentas, mientas no podamos hacer el cambio de responsables de firmas, lamentablemente no podemos cubrir ni con el problema del bono con el presente navideño ni tenemos la posibilidad de pagar salarios a los funcionarios”, señaló José Luis Álvarez, dirigente de la Magisterio Urbano, desde el balcón del Ministerio de Trabajo.

Los maestros exigen que se reconozca a su nueva dirigencia a fin de regularizar sus actividades, sin embargo, al momento no tuvieron respuesta del Ministerio de Trabajo.

Álvarez dijo que el Gobierno buscará varias maneras para detenerlos con delitos investigados, pese eso, anunció que se declararán en huelga de hambre.

“Vamos a enfrentar el proceso con huelga de hambre”, indicó Álvarez, mientras la Policía le pedía que desaloje el ambiente.

Al final, los uniformados desalojaron a los maestros que lograron ingresar al predio estatal y les impidieron que instalen su huelga en ese ambiente.

Los maestros movilizados cuestionaron a los uniformados y los calificaron de abusivos.