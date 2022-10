Más que cafés: tres propuestas que despiertan los cinco sentidos

“¿Por qué no hacer algo atrevido dedicado a las mujeres y fuera de lo común?”, se preguntó cuando el país atravesaba las restricciones más rigurosas de la pandemia del coronavirus.

Pero ello no se quedará en la sede de Gobierno porque ya piensa abrir otras dos cafeterías con similares características en Cochabamba y santa Cruz.

Pero no sólo entran mujeres, los varones también traen a sus parejas para una cita perfecta e incluso fue testigo de varias decenas de pedidas de mano.

Este café es el que llega a la taza del cliente y no sólo eso. El Roaster también se convirtió en una escuela en el que pasaron 7.500 personas y consiguieron ser baristas.

Pese a que el país produce café de alta calidad, los instantáneos son los de mayor demanda en el mercado interno. “En realidad, necesitamos ganarle a ellos, que no tienen ninguna calidad. El buen café es el puro”.

El café instantáneo tiene un proceso de liofilizado que consiste en congelar el extracto líquido de café. Una vez congelado se introduce en una cámara al vacío para que se separe el agua por sublimación y la convierta en polvo.

“Cuando llega a tu taza perdió todos sus sabores, es pura cafeína y notas amargas. En este proceso no pueden mantener la calidad del café, así que esa industria compra café robusto, que no es de calidad pero a bajo precio. No es una industria en la que vas a tener una experiencia en la que podrías sentir el aroma del café”.

Tres espacios y tendencias

En el corazón de Sopocachi, en la calle Belisario Salinas casi esquina Andrés Muñoz, se abrió Mixtura, un espacio que ofrece a sus clientes desde un buen café hasta una comida variada en tres distintos ambientes para complacer todos los gustos.

En la planta baja es un café vintage que conserva radios, televisores y hasta teléfonos de hace tres a cuatro décadas. En él se sirven capuchinos en medio de una música de los 50.

En el segundo nivel la decoración es minimalista y se abre un balcón que brinda un primer contacto con el aire libre, pero que impide que los comensales se mojen o pasen frío gracias a sus estufas. Este espacio se caracteriza por música rock y la cultura pop.

El tercer nivel es abierto y será inaugurado la primera semana de noviembre. Tiene una terraza donde funcionará el bar, tendrá un dispensador de grifo de cerveza artesanal, se prepararán pizza con masa madre en horno de barro y una parrilla con música moderna.