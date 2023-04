Las puertas de las sucursales del Banco Fassil amanecieron cerradas y con un letrero que decía “intervenida”, sus ahorristas no lo creían, por eso muchos llegaron este miércoles hasta ahí para comprobar su más grande temor, quedarse sin nada. Muchos lamentan lo que pasó, “me quedé con 10 pesos en los bolsillos”, “no tengo dinero ni para los servicios”, “Debo de las pensiones” afirmaron algunos, tras mostrar el drama por el que atraviesan.

“Hace un mes he venido al banco, he querido sacar mi dinero, pero me han dicho que lo piense mejor. Me han dicho que continúe con mis ahorros y me ofrecieron un interés del 6%, me he hecho convencer y ahora no tengo nada, Me quedé sin nada”, lamentó sollosa doña Susana.

Ella aseguró que puso en el banco el ahorro de toda su vida, 10.000 dólares (70.000 bolivianos) y que ahora lamenta no haber hecho caso a su hijo, ya que él rogó que saque su dinero hace más de un mes. “Estaba sacando hasta 200 bolivianos del cajero, pero ahora no tengo nada. Me quedé con 10 pesos”, lamentó mientras miraba de impotencia la puerta de la sucursal del Banco ubicado en El Prado paceño.