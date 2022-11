Mesa técnica naufraga, 3 regiones se retiran y Gobierno ratifica censo 2024

Técnicos de tres regiones acusaron al Instituto Nacional de Estadística (INE) de rechazar toda propuesta que permita reducir los tiempos para realizar el censo en 2023. Anoche, los delegados de La Paz, Tarija y Santa Cruz abandonaron la mesa técnica que se instaló en Trinidad y el Gobierno ratificó, una vez más, la realización del censo para 2024.

“Cualquier posibilidad que planteamos de modificación o acortar tiempos siempre tuvo como respuesta un ‘No’ rotundo. No al incremento de personal, no a aumentar rendimiento de los actualizadores cartográficos. Siempre hubo excusas como que se pinchó una llanta o no hay chalecos para nuevos actualizadores”, declaró anoche Melvy Vargas, exdirectora del INE de Santa Cruz y representante técnica.

El censo debía realizarse el siguiente miércoles 16 de noviembre, pero en julio pasado el Gobierno lo postergó para 2024. Esta determinación causó molestia en diversas regiones, en especial Santa Cruz, que llevó adelante dos paros de 24 y 48 horas sin obtener una respuesta. La región ingresó hace 19 días a un paro indefinido que fue resistido por organizaciones afines al MAS con un cerco a la capital cruceña. Esta última medida cortó la cadena productiva y la provisión de alimentos en el país.

“Desde el inicio del trabajo el INE nos mostró una cantidad de actividades queriendo convencernos de que no existe ninguna posibilidad de modificación. Todas las propuestas siempre fueron descalificadas y nos decían que no sabemos, no tenemos trabajo de campo o no conocemos las 700 actividades”, agregó. “Se lo dije al ministro, nos usaron otra vez. Nos trajeron para decir que nosotros estábamos de acuerdo con esas actividades”.

La profesional advirtió que el INE colocó “muchísimas limitaciones” que provienen de la parte administrativa. “Ayer (lunes) la directora del censo (Martha Oviedo) nos mencionó que, por ejemplo, se les pinchó dos llantas. ¿Dónde está el área de mantenimiento y las previsiones? Sé que la directora no puede estar en todas partes como Dios, pero esa es una deficiencia ocasionada por la falta de un director ejecutivo que esté coordinando todo esto”.

Andrea Daza, secretaria de planificación de la Alcaldía cruceña, también abandonó la mesa del diálogo anoche. Explicó que en la mesa de capacitación “se demostró” que puede haber una reducción de dos meses; en la mesa de la boleta censal y las contrataciones que se puede acortar 40 días haciendo mejoras en la parte administrativa.

El viceministro de Planificación, David Guachalla, dijo que ayer por la tarde en la instalación de la plenaria las dos mesas técnicas presentaron sus informes. “La mesa de capacitación y reclutamiento se analizó la posibilidad de reducir plazos de esta actividad. Sin embargo, estas reducciones no tienen incidencia en la reducción del plazo del censo. La mesa de boleta censal planteó ajustes a los plazos, pero concluyeron que no tienen incidencia en la fecha del censo”.

La autoridad dijo que aún analizaban el tercer informe de la mesa de actualización cartográfica, en la que hallaron “divergencias”. “Se planteó varios análisis y escenarios de reducir los plazos, pero éstos no fueron sustentados técnicamente (...) Hasta el momento, según el análisis de las dos mesas cuyas conclusiones no tienen incidencia, manifestamos que el cronograma se estaría ratificando para el 2024”.

Al salir, Jorge Akamine, delegado de Santa Cruz, dijo que ayer “en todo el día no se hizo nada”. “Es una falta de respeto, esto no avanza. (...) Nos retiramos porque es evidente que no se hará entender nunca que hay otra propuesta aparte del INE. Se demostró que se puede acortar técnicamente. Se dejó un informe por minoría indicando nuestra propuesta, pero no fue escuchada”.

El representante técnico de Tarija, Joel Bass Werner, dijo que el INE les mintió. “Nos ocultaron información. Solicitamos el proyecto censal, presupuesto y no nos dieron”. Junto a los delegados cruceños, también confirmó su salida de la mesa técnica.

A su turno, el técnico de La Paz, Diego Chávez, afirmó que en lugar de trabajar en un ambiente netamente técnico, se trabajó en “un escenario político”. “Logramos demostrar que se puede reducir el tiempo, elaboramos modelos de simulación. No hemos sido escuchados”, dijo a tiempo de confirmar también que se retiraba de la mesa técnica.

El representante de la universidad cruceña, Ramiro Soliz, dijo que los funcionarios de Gobierno y el INE “fueron muy negativos” a todos sus planteamientos. “Nosotros demostramos que sí se puede reducir la cartografía para un censo en 2023. Ellos ponían obstáculos logísticos y administrativos”.

Más tarde, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo que las delegaciones no pudieron comprobar que se puede reducir el tiempo y reprochó a los equipos que se retiraron del trabajo. “Esperamos que en las próximas horas podamos informar sobre los resultados de la comisión técnica instalada en Trinidad. Esperamos tener los resultados en las próximas horas”, manifestó. Dijo además que quieren garantizar un trabajo técnico y no político.