Mientras Santa Cruz se resiste, el INE apura la socialización del censo

Santa Cruz rechazó acudir al diálogo con el Gobierno mientras no se abrogue el decreto que fijó para el 2024 la fecha del censo y advirtieron con un paro indefinido a partir del 22 de octubre. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) concluirá este jueves con una segunda ronda de socialización de los avances del censo y su cronograma.

“El INE continúa y va a seguir trabajando, informando a la población sobre los avances del proceso censal y las principales actividades, en este caso, la actualización cartográfica estadística y la boleta censal”, declaró el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui.

La autoridad informó que en esta semana se lleva adelante una “segunda ronda de socialización” de los avances del proceso censal. Por ejemplo, el martes se realizaron encuentros con las universidades y autoridades de los municipios de Oruro, El Alto y Chuquisaca. Ayer fue el turno de Cochabamba, Pando, Beni y Tarija y para hoy se tienen previstos encuentros en La Paz, Potosí y Santa Cruz.

Martha Oviedo, coordinadora general del Programa Censo, informó que concluyeron con la actualización cartográfica en las ciudades de Oruro, Potosí, Trinidad y Cobija. Ahora pasan a llevar este mismo trabajo a poblaciones intermedias de los mismos departamentos. También dijo que se avanzó un 78% en Tarija, 29% en Sucre, mientras que Santa Cruz lleva un 30%. “Tiene un avance más lento por ser grande. En cambio, ciudades como Cochabamba, La Paz y El Alto reporta pequeños avances. Estamos a ritmo muy fuerte para completar la actualización cartográfica. Como pueden ver, el INE sigue avanzando en el proceso censal”, precisó.

Por su parte, sectores de Santa Cruz aún luchan para que el censo se realice el primer semestre del siguiente año.

El pasado 30 de septiembre llevaron adelante un cabildo con más de un millón de personas en el que decidieron pedir la abrogación del decreto que fija el 2024 como nueva fecha del censo.

Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm, dijo que no asistirán a la reunión convocada por el Gobierno para el 11 de octubre por tres razones. Primero, por las ambigüedades en la invitación; segundo, por el mandato del cabildo; y tercero, porque el diálogo donde presentarán sus propuestas técnicas “no tiene sentido si es que el decreto sigue vigente”, concluyó.

El ministro de Planificación, Sergio Cusiucanqui, llamó a la Comisión Intersectorial de Santa Cruz a la reflexión y reiteró la invitación a que asistan al encuentro. “Nosotros lamentamos que se pongan condiciones a la instalación de este diálogo. (Pero aclaró que) El proceso censal es una atribución exclusiva del INE. Nosotros generamos estos espacios de diálogo para poder discutir técnicamente el proceso censal. Queremos llevar adelante un proceso que involucre a todas las instancias”, dijo.

El diputado por el partido de Gobierno Héctor Arce aseguró que el diálogo continuará sin las autoridades que quieran asistir. “Se los invitó y si no participan es un tema de responsabilidad de ellos. (El gobernador Luis Fernando) Camacho fue invitado a una reunión en la ciudad de La Paz, no vino y tomó otra decisión. Si no vienen, están en su derecho, pero el Gobierno cumplió con invitarlos”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Iván Arias envió al presidente Luis Arce una carta en la que le pide que convoque a una cumbre nacional para discutir las posturas sobre la fecha de realización del censo con consenso y llegar a acuerdos que eviten mayor confrontación en el país.