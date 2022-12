Un estudio de la Fundación Milenio sobre la base de una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) reveló que las tasas impositivas altas, junto con lo moroso y costoso que es pagar impuestos, incentivan la informalidad, el contrabando y la defraudación fiscal.

“La percepción de que los impuestos son muy altos es uno de los principales desincentivos para no pagar impuestos (...) También influye lo engorroso de los procedimientos y trámites que han convertido al sistema tributario es un laberinto de normas y burocracia que consumen dinero, tiempo y trabajo inútil, con el resultado de que los contribuyentes están expuestos al abuso”, indica la fundación.

La encuesta de Ceres identificó los principales motivos de los entrevistados para no estar inscritos en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ni pagar impuestos.

Según estos datos, las razones para no pagar impuestos son: Los impuestos son muy altos (28%), No hay confianza en el Gobierno (27%), Falta de educación (16%), Temor al SIN (14%), Burocracia excesiva (7%), No sabe (6%) y otros (2%).

Dos de cada 10

Según los datos de la encuesta de CERES, en las ciudades del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) apenas dos de cada 10 personas indican que están registrados en el SIN y cuentan con Número de Identificación Tributario (NIT).

El estudio también muestra que solo la mitad de las personas pide factura al momento de realizar sus compras, siendo las personas que carecen de NIT las que menos solicitan facturas (aunque se sabe que aún quienes poseen NIT no siempre piden o dan factura). “Esto a pesar del incentivo que se da con el régimen de reintegro en efectivo del IVA, vigente desde el 2021”, agrega Milenio.

Propuesta

La fundación Milenio, basada en los datos de la encuesta de Ceres, propone una actualización del sistema tributario, según las experiencias de otros países, con el objetivo de simplificar los procesos, hacerlo más equitativo y atraer a nuevos contribuyentes, evitando así el crecimiento de la informalidad en el país.

Las políticas propuestas por Milenio son las siguientes: Reducir los actuales 9 impuestos generales a solo 4 impuestos de alcance general: IVA, Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE), Impuesto al Consumo Específico (ICE), Impuesto a la Renta de las Personas Naturales (IRPN). Además, simplificar las modalidades de pago.

Sustituir los regímenes especiales y otros impuestos ineficientes por el Impuesto a la renta de las personas, excepto para quienes cuyos ingresos no superen los 3 salarios mínimos nacionales al mes.

Pasar de los alivios tributarios a medidas que promuevan la capacidad empresarial y el crecimiento, por ejemplo, reduciendo la alícuota del IUE del 25% al 20%.

Fusionar el SIN con la Aduana, en una sola entidad de administración tributaria y aduanera, lo que facilitaría los trámites, achicaría la burocracia y favorecería la digitalización de los servicios por la integración de las bases de datos.