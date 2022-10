Ministro Montaño: “Evidenciamos un peligro eminente de desabastecimiento de diésel y gasolina”

A la cabeza del Comité Interinstitucional y el Comité pro Santa Cruz, se lleva adelante el cuarto día de paro en la región cruceña, en demanda de que el Censo de Población y Vivienda se haga en 2023, y no en 2024 como plantea el Gobierno nacional.

El ministro advirtió que esa medida está llevando al departamento a un inminente desabastecimiento de diésel y gasolina, lo cual también pone en riesgo la continuidad de las obras a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

Montaño responsabilizó al gobernador Camacho y al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por los perjuicios que está ocasionando al país este paro con bloqueos.

Dijo que Camacho y Calvo tienen “una sed de sangre” y los responsabilizó por la muerte registrada durante el bloqueo en Puerto Quijarro.

La autoridad indicó que tuvo que frenar su plan de salir a “limpiar calles” con maquinaria pesada. “Abortamos nuestro plan de limpieza, no hemos salido con maquinaria pesada, ni mucho menos, porque querían sangre. El gobernador y el señor Calvo querían sangre y yo no me voy a prestar a aquello”, remarcó.

Pérdidas millonarias

El ministro Edgar Montaño también informó que las pérdidas económicas en Santa Cruz, en tres días de paro, ascienden a más de Bs 21.440.180 en cinco instituciones descentralizadas bajo tuición de esta cartera de Estado.

“Esas son las pérdidas que provocó el paro de Camacho y Calvo (...) Hemos visto gente violenta en algunas rutas, en algunos casos pudimos abrir las rutas, pero en otros siguen atrincherados a la sola llamada del gobernador y del Comité Cívico”, mencionó el ministro.

Detalló que las pérdidas económicas afectan a Vías Bolivia, con Bs 1.800.000; Terminal Bimodal, Bs 3.840.180; Naabol, Bs 1500.000; ABC, Bs 12.000.000, y BoA, Bs 2.300.000.