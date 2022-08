Ministro Montaño: No es lo mismo la pérdida por el bloqueo chiquitano que los $us 64 MM del paro departamental

“El gobernador de Santa Cruz está proponiendo parar todo el departamento de Santa Cruz y cerrar fronteras, que es diferente de la carretera a la Chiquinia, no es lo mismo hacer esta comparación, ya que se ha perdido casi 2 millones de bolivianos (en el paro de los chiquitanos) por el cobro de Vías Bolivia y las operaciones diarias que hace la Terminal Bimodal. No es lo mismo perder 64 millones de dólares por los dos días de paro, por simplemente ideología política”, comparó la autoridad en conferencia de prensa.

No obstante, la autoridad no contabilizó las pérdidas que sufren los productores, entre ellos agricultores, lecheros, ganaderos, avicultores, entre otros, que no pueden despachar sus mercancías.

En criterio de Montaño, en Santa Cruz se está “gestando un segundo golpe de Estado”, porque ayer ya se tomó la refinería de Palmasola. Este viernes el comité interinstitucional ratificó el paro para el 8 y 9 de agosto en demanda de la realización de Censo de Población y Vivienda para junio de 2023.

“Un grupo selecto supuestamente de transportistas coartaron el derecho de todos los transportistas de Santa Cruz para que no se abastezcan de combustible, para generar pérdidas a todos los sectores”, señaló el Ministro.