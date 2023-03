Montengero destacó que existe crecimiento económico en varios sectores como transporte, manufactura, construcción, agricultura, que son actividades que le dan empuje a la economía.

“El desempleo está bajando, aumentan las recaudaciones tributarias, reducción de la pobreza. Por lo tanto, es importante que el ciudadano vea eso, si no existiría estabilidad, no habría movimiento económico, habrían filas en los surtidores, los precios se elevarían por los cielos y eso no ocurre en Bolivia”, remarcó.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero de 2023 una disminución de -0,44% respecto a enero, La variación acumulada hasta febrero fue negativa con un decremento de -0,11% y a doce meses fue positiva de 2,57%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).