El Gobierno descartó que vaya a gestionar la aprobación de una ley por cada vez que se quiera realizar una venta del oro. Advirtió que las cotizaciones cambian de un día al otro y no se podrá esperar a que la norma pase por todo el proceso legislativo para realizar una operación. “No es factible que cada vez que se quiera vender oro deba pasar por todo el proceso legislativo”, dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Este sería el único camino que tendría el Gobierno en caso de que no se apruebe la ley del oro la tarde de este sábado en la Asamblea Legislativa. “En todo caso, lo que deben entender nuestros amigos, hermanos asambleístas es que no es factible que cada vez que se quiera vender oro deba pasar por todo el proceso legislativo por una sencilla razón: las cotizaciones internacionales del oro son diarias, imagínense que nos aprueben a un determinado precio y pase por todo el proceso legislativo. A los dos o tres días ya no es ese precio. Pragmáticamente no es factible ese proceso”, declaró la autoridad al ingreso al gabinete ampliado que se realiza en La Paz.

El Gobierno gestiona la aprobación de la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales que le permitirá al Banco Central de Bolivia (BCB) monetizar el oro de las RIN. Esto se debe a que la actual norma obliga al Ejecutivo nacional aprobar una ley en caso de que quiera vender el oro de las reservas. “Ningún banco central del mundo hay esa posibilidad de que vía legislativa y con todo el proceso legislativo se dé la venta del oro. No es la manera en que todos los bancos centrales proceden a operar con el oro”, agregó la autoridad.

Este sábado por la tarde la Cámara de Diputados retomó el tratamiento de la Ley del Oro tras su aprobación en grande y, según la oposición y diputados masista del ala radical o evista se pasó por alto el reglamento de debates.

Ambos sectores acusaron a los renovadores en la Cámara de Diputados de forzar la aprobación en detalle del proyecto. El presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado, que es parte de los renovadores del MAS, dio por aprobado el proyecto en grande con 54 votos, cuando según la oposición el Reglamento establece que “toda materia” que se discuta se decidirá por mayoría absoluta de votos.

Los diputados presentes eran 119 y para cumplir ese requisito necesitaban 60 votos. Carlos Mesa, expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, aseguró que “la ley del oro no fue aprobada” y protestó contra la forma de proceder de una cúpula del MAS que “muestra una vez más la falta de honestidad y el desprecio por la ley de este partido”. “No vamos a permitir esta canallada contra la democracia”, indicó.

Renán Cabezas, diputado del ala radical del MAS, dijo que el Gobierno está urgido de vender el metal precioso. “¿Por qué están tan desesperados de vender el oro? Porque no tienen plata, porque despilfarraron todo el dinero. Están colocando piedras fundamentales (inicio de obras sin presupuesto ni continuidad) como lo hacían los Gobierno neoliberales”, afirmó