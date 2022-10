Mora levanta bloqueo hasta el próximo lunes

Los comunarios de la población de Mora en Santa Cruz decidieron ayer un cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta el lunes 10 de octubre y levantaron el bloqueo en la carretera Santa Cruz-Camiri. Los lugareños, que cerraron esa vía por cuatro días, exigen la titulación de tierras y ahora irán al diálogo con el Gobierno.

“Tenemos tres puntos para abrir el diálogo: tierra y territorio, sequía y hambruna, y la estructura orgánica de la Asociación del Pueblo Guaraní (APG) porque el hermano presidente (Luis Arce) ha entregado títulos a un hermano Mamani que no es del lugar, no es guaraní”, señaló Faustino Flores, dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, que fue hasta la zona de las protestas para reunirse con los lugareños que luego decidieron un cuarto intermedio en las movilizaciones.

Flores apuntó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de no ser imparcial y de no reconocer a los representantes de esa región. “Se ha elegido un nuevo capitán guaraní y no le quieren entregar los títulos. El INRA se está parcializando”, insistió el dirigente, que solicitó la intervención del vicepresidente David Choquehuanca.

El directivo explicó que la principal demanda es la titulación de 50 hectáreas a favor de un grupo de indígenas guaraníes de la comunidad Perseverancia, que reivindica la propiedad de esas tierras. “Pelearán hasta conseguir que les devuelvan (esas tierras)”, advirtió Flores.

El cuarto intermedio fue autorizado por los comunarios debido también a que las familias que quedaron varadas en la carretera “necesitan descansar y tienen menores de edad a su cargo”, admitió Flores.

En tres días de bloqueo, los exportadores cruceños denunciaron que las pérdidas llegaron a 900 mil dólares. Centenares de vehículos de carga, con rumbo a Argentina, quedaron atrapados desde el principio de semana, ahora la vía está expedita.