Nina niega haber solicitado reunión con Evo y pide auditorías a la ABC desde su gestión

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, negó este lunes que haya pedido una reunión privada con Evo Morales. Asimismo, instruyó a la Unidad de Transparencia que haga una auditoría tanto al contrato de la Doble Vía Sucre-Yamparáez como a todos los suscritos en gestiones anteriores, es decir, desde el gobierno del expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Estoy instruyendo que no solamente salga una auditoría, no sólo a este proyecto, sino a todos de las anteriores gestiones, estamos pidiendo transparencia, y también algunos procesos que han perjudicado el desarrollo de algunos proyectos, por ejemplo, la vía La Paz-Oruro (de la gestión de Morales)”, afirmó en conferencia de prensa. “Es mentira que haya mandado a segundas o terceras personas para reunirme con Evo Morales, para qué puedo pedir reuniones privadas, quiero aclarar esa situación. Me he decepcionado, porque siempre he confiado en él y en sus mensajes que daba, desde hoy para adelante voy a desconfiar y quiero que diga el compañero Evo qué persona es la que he enviado, tiene que decirlo, no puede ser que esté dando falsas versiones”, demandó Nina.

Sobre la acusación que pesa en su contra sobre un supuesto cobro de nueve millones de bolivianos, Nina aseguró que la denuncia es falsa, ya que el día al que hacen referencia en la relación de los hechos él estaba en Cobija, Pando. “Quiero aclarar de esa presunta denuncia del 4 y 5 de esa fecha (marzo) que señalan, estuve en Cobija, donde muestro mis pasajes y mi retorno fue el 5 de marzo, fuimos a hacer una inspección sobre las obras que encara una empresa china, donde no solamente estoy yo, sino otros técnicos. Son otra de las mentiras por las que se me acusan, no puede haber un Henry Nina en dos lugares al mismo tiempo”, manifestó. Nina señaló que en abril pasado instruyó a la Unidad de Transparencia que se haga la investigación sobre presuntos hechos de corrupción. “Voy a mantener la imagen institucional y mi persona que se querellará contra cualquier persona, sea funcionario de la ABC o terceras personas que hayan cometido actos ilícitos (...). Señor Héctor Arce, debe demostrar su veracidad y probar en cuanto a la denuncia que se realiza contra mi persona”, declaró. Auditorías Nina afirmó que instruyó que no sólo se haga auditorías al proyecto de la Doble Vía Sucre-Yamparáez, sino de las anteriores gestiones, es decir, de las suscritas en el gobierno de Morales. “El señor Héctor Arce dijo que la ABC está podrido, por eso estoy instruyendo que no solamente se haga auditoría a este proyecto, sino estoy instruyendo en este momento que se haga auditoría a todos los proyectos de contratación de las anteriores gestiones para limpiar la imagen institucional. También algunos procesos que han perjudicado a la ABC de algunos proyectos, por ejemplo, la doble vía La Paz-Oruro (de la gestión de Morales) y lo voy a firmar en este momento”, anunció Nina.