Nina se envalentona y anuncia procesos contra su acusador

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, se defendió ayer de las acusaciones en su contra por su supuesto involucramiento en el caso de corrupción en la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez y anunció procesos penales contra su acusador, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce.

“Señor Héctor Arce, quiero decirle con firmeza y sinceridad, usted ha ido amenazando a ministros, viceministros y un presidente de la ABC. No se va a hacer la burla de Henry Nina. Usted tiene que probar sus acusaciones hacia mi persona y si no es así, tomaré acciones legales porque no puede mellar mi dignidad y que lo que está causando es incertidumbre al país”, expresó ayer el presidente de la entidad estatal.

Página Siete intentó comunicarse con el diputado Arce para conocer su reacción, pero éste no contestó las llamadas.

Nina agregó que no renunciará a su cargo y dijo que a sus acusadores no les interesa el pueblo, sino solo el poder.

“Yo no he cometido ningún acto de corrupción y no voy a renunciar, voy a estar aquí hasta que se esclarezca con la verdad todo lo que ha pasado. A algunos no les interesa el pueblo, solo tienen interés en el poder”, dijo.

Henry Nina, junto con otros 10 funcionarios de la ABC y el representante de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) fueron denunciados por el diputado Arce en pasadas semanas por ser parte de una trama de corrupción.

Según la acusación de Arce, el representante de la empresa CHEC acordó el pago de un soborno de 18 millones de bolivianos a funcionarios de la ABC, encabezados por Nina, para asegurarse la adjudicación de la doble vía Sucre - Yamparáez.

Hasta el momento han sido detenidas dos personas por el caso, el gerente técnico de la ABC, Cristian Mendieta, y el representante legal de la empresa CHEC en Bolivia, Jin Zhengyuan.

Refuta las pruebas

El domingo se conoció que según declaraciones de un testigo protegido, Nina habría recibido físicamente parte del supuesto soborno pagado por el representante de CHEC el pasado 4 de marzo en la ciudad de La Paz.

En la primera audiencia del caso, llevada a cabo la noche del viernes, el testigo protegido señaló que el 4 de marzo, Nina, en persona, junto a su hermana, cobraron 1,3 millones de dólares como parte de un soborno de 2,6 millones de dólares supuestamente comprometidos por CHEC para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, informó El Deber. Ante esta acusación, el presidente de la ABC indicó que en las fechas señaladas por el testigo él se encontraba en Cobija realizando la inspección de una obra y mostró copias de sus pasajes e itinerario aéreo.

“Quiero aclarar que los días 4 y 5 de marzo estuve en Cobija y en la ciudad de Trinidad, recién retorné el 5 de marzo a horas 10:40 (...) No pueden haber dos Henry Nina en un solo día, además el campamento donde me encontraba está a dos horas de Trinidad, no pude haber sido yo”, expresó.

Nina agregó que en esas fechas estaba haciendo una verificación con los trabajadores a la empresa China Hardzone, por petición de los transportistas de Cobija y que prueba de eso es un acta notariada en la que aparecen su firma y la de Cristian Mendieta, entre otros.

“Nosotros vamos con un notario para hacer el levantamiento de información y hay un acta notariada que lo demuestra. Es una mentira que yo he recibido un soborno o parte de un soborno, yo nada tengo que ver”.

Denuncias pasadas

El presidente de la ABC también reveló que él tuvo conocimiento de las denuncias sobre el proceso de contratación con anterioridad y que instruyó la realización de una auditoría al respecto, la cual concluyó sin haber encontrado indicios de ningún ilícito.

“Queremos hacer conocer que ya se venían denuncias sobre el proceso de contratación de la doble vía en meses pasados y yo he instruido a la unidad de transparencia que se pueda hacer la investigación sobre supuesta corrupción en la ABC”, explicó Nina.

Dentro de las acciones que se tomaron, relató el presidente de ABC, se realizó una reunión con todas las empresas constructoras involucradas en el proceso de contratación el pasado 13 de abril en la ciudad de Santa Cruz, en la cual se le preguntó al representante de CHEC si es que su empresa había sido extorsionada, chantajeada o si había ofrecido sobornos para adjudicarse la obra.

“Convoqué a todas las empresas participantes en el proceso de contratación un 13 de abril en Santa Cruz, donde se le preguntó al señor Jin Zhengyuan si alguien o a nombre de alguien se las estaba extorsionando o si ellos habían ofrecido sobornos a funcionarios, a lo cual el señor Zhengyuan respondió que no”.

De la misma manera, Nina dijo que la ABC realizó una auditoría preliminar al proceso de contratación.

“Las conclusiones de la auditoria son las siguientes: por principio de eficacia, eficiencia económica y al no haberse evidenciado daño económico a la ABC, no corresponde realizar una auditoría especial al proceso de contratación con base en los resultados expuestos en el presente informe”.

No pidió reunirse con Evo

El domingo, el expresidente Evo Morales señaló que Nina habría mandado a un funcionario del Ministerio de Obras Públicas buscando reunirse en persona con él, al respecto, el presidente de la ABC dijo que esta es una mentira.

“En ningún momento he mandado ni a segundas ni a terceras personas para buscar una reunión (con Evo). Estoy decepcionado, yo siempre he confiado en sus palabras y en adelante voy a desconfiar”.

Asimismo, pidió que Morales res revele el nombre del supuesto funcionario que le pidió la reunión a su nombre.

“Quiero que diga el compañero Evo a qué persona he mandado yo con un mensaje, tiene que decirlo, no puede ser que esté dando falsas versiones”.