Luego de 23 días de la decisión del Banco Central de Bolivia (BCB) de vender directamente dólares a la población, las filas en demanda de la divisa en la entidad no cesan y la atención es programada. Entre tanto, en algunas agencias bancarias no hay venta y los importadores enfrentan problemas.

Este miércoles se trasladó la fila de las personas hasta la esquina Potosí y Ayacucho. Los policías pusieron una cinta amarilla alrededor de las puertas del BCB, no permiten el ingreso de nadie. Los que hacen fila tienen números para entrar.

“Desde esta mañana hice fila, me atendieron pero me dieron cita para el 13 de mayo, quiero sacar dólares para mi negocio, pero ahora no me quisieron dar, dijeron que no tienen”, contó una mujer que acababa de salir del BCB la mañana de este miércoles.

Minutos después también salió un señor. “Estoy volviendo después de tres semanas. Hace tres semanas me dijeron que vuelva hoy día para comprar dólares, ese día no me quisieron dar. Hoy me programaron para mayo, porque dicen que no tienen ahora y que para ordenar la venta están dando fichas”.