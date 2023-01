La papa peruana ya no llega al país y la única que se vende es la cochabambina. Las mayoristas comercializan en 65 bolivianos la arroba. Los comerciantes también informaron que la avena y lenteja, que también son traídas del vecino país, tampoco arribaron a La Paz.

“Ya no llega papa peruana. La última carga que me llegó fue el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad. Tengo el registro del Senasag de esa fecha”, declaró Anita Fuentes, comerciante mayorista de la calle Emiliano Calderón, aledaña a la plazuela Gran Poder.

“La papa peruana solía ser más barata que la boliviana, pero lo último que llegó fue a 65 bolivianos, igual que el precio de la cochabambina. Mermó la producción nacional, me hicieron pedidos que no puedo cumplir porque no me llega”, agregó.

Otra vendedora explicó que la producción de la papa cochabambina disminuyó por heladas, granizos o sequía. “Nos dijeron que la siguiente semana van a cosechar, pero se desconoce su tamaño. Si sale poco, va a continuar caro el precio”, indicó.

Primitivo Nina, comerciante de la calle Gallardo, también contó que ya no llega avena ni lenteja desde Perú. “Sólo vendemos lo que tenemos en los almacenes. No sé cuánto tiempo durará el bloqueo (en Desaguadero) pero a la larga nos puede afectar”, indicó. Perú atreviesa una crisis política y sus vías están bloqueadas desde el 4.