Según las proyecciones, el crecimiento económico no alcanzará el porcentaje que prevé el Gobierno, que la inflación seguirá elevada, las importaciones se acelerarán al igual que las Reservas Internacionales Netas (RIN), el déficit fiscal será elevado al igual que el endeudamiento público con la excusa de fortalecer la inversión pública, entre otros ejes económicos.

La fluctuación de costos es habitual en todos los mercados del país; de eso se trata la inflación, del alza de precios sostenido cuando con la misma cantidad de dinero se adquiere menos productos, alimentos o bienes. Ése es un indicador, según cuatro expertos en el rubro, que la economía boliviana está inestable y que en 2023 la situación podría agravarse si el Gobierno no asume medidas para mejorar la economía de Bolivia.

Sin embargo, las estimaciones oficiales no son compartidas por diversos expertos del área, tras un análisis del contexto boliviano. “El crecimiento económico del país seguirá en 3 a 4% debido, principalmente, a los precios de las materias primas. La soya seguirá teniendo un buen precio al igual que las exportaciones de oro y de otros minerales seguirán elevados, y eso mantendrá a ciertos sectores en crecimiento”, afirma el analista económico Álvaro Ríos.

Para el analista Laserna las cifras y estimaciones oficiales no concuerdan con la realidad, ya que los precios de los alimentos suben constantemente.

“Esto se debe en gran medida a que se han restablecido las políticas económicas de los años de la bonanza, cuando la bonanza ha terminado. El Gobierno parece creer que sus políticas de gasto causaron la bonanza, cuando en los hechos fue la bonanza la que financió sus políticas de gasto. Para crecer habría que dar mayor prioridad a la inversión y al ahorro, especialmente de la gente común, del sector privado y del informal. En la medida en que no se lo haga, se hará más difícil dinamizar el crecimiento”, dice Laserna.

Para Rodríguez es importante tomar en cuenta varios factores del aparato productivo para lograr que la inflación no supere el 3,57% en 2023. “Dependerá de aspectos como que el clima no juegue en contra de la producción agrícola y que no haya paros y bloqueos que impidan una normal oferta en el mercado interno”, alerta.

Importación acelerada

Entre enero y agosto de 2022, las importaciones alcanzaron los 8.354 millones de dólares, lo que representa un incremento del 46% en la compra de productos internacionales y del 15% en su volumen, al comparar con similar gestión de 2021, según el IBCEcon datos del INE.

El gerente general del IBCE alerta que en los últimos meses las importaciones se han acelerado y que al siguiente año el ritmo podría ser similar.

“En los últimos meses el ritmo de importación se ha acelerado por encima de la tasa de crecimiento de las ventas externas, previéndose, también, un récord de importación por encima de los casi 11.000 millones del 2014. Esta última situación se da porque Bolivia se ha vuelto fuertemente dependiente del abastecimiento externo de combustibles, insumos, bienes de capital y equipos de transporte, principalmente”, precisa.

El experto espera “que las exportaciones crezcan en 2023, pero para un trabajo sinérgico público-privado sería deseable, además, que no existan restricciones a la libre exportación, y que se aliente la exportación en sectores de rápida reacción como el agropecuario/agroindustrial y el forestal/maderero. Por el lado de las importaciones, bueno fuera que haya acciones público-privadas para sustituir competitivamente productos clave como el diésel y la gasolina, que son -de muy lejos- los dos principales productos de importación del país”.