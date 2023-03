Esta explicación varía entre los que recibieron la información ayer y en esta jornada. Entre tanto, desde el BCB no se emitió ningún comunicado oficial sobre las razones de la medida y de la forma en la que ahora la población podrá acceder al cambio de la divisa.

“He venido desde las seis de mañana. Estoy acá hasta mediodía y me dicen que no puedo cambiar mi dinero en este momento, porque tengo que esperar hasta el 15 de mayo. Y si quiero cambiar 3.000 dólares es lo mismo que espere hasta el 15 de abril. Es una barbaridad, no tienen para disponer dólares en este momento”, se quejó una de las personas que esperaba en el lugar.

Otra entrevistada también confirmó que no recibieron ninguna información y que “directamente” les sellaron con “un número” para que sean atendidos en mayo.