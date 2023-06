Entre enero y abril de este año las exportaciones sumaron 3.590 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron 3.724 millones de dólares.

“Pese a un contexto internacional adverso, seguimos avanzando en la reconstrucción económica. En abril de 2023, el valor de nuestras exportaciones alcanzó $us 988 millones, frente a importaciones de $us 917 millones, reflejando un superávit comercial de $us 71 millones”, destacó el presidente Luis Arce en sus redes sociales.