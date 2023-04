Tres hoteles cercanos al Salar de Uyuni, en Potosí, fueron asediados y bloqueados por pobladores de Colchani, que exigen a los propietarios de los inmuebles el pago anual de 35.000 dólares como “regalías”. Para presionarlos restringieron el ingreso y salida de los turistas a la zona, de quienes incluso se dijo que están retenidos, luego de haber llegado durante el feriado por semana santa.

Al respecto, la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur) cuestionó esos hechos y advirtió que se pone en riesgo la inversión privada.

A través de un video que se difundió en redes sociales, se observa que varios vehículos fueron retenidos por algunos pobladores en el ingreso de esta zona turística, desde el jueves en la mañana. El Potosí reportó que la demanda de los bloqueadores consiste en que los dueños de los hoteles paguen “regalías anuales” de hasta 15.000 dólares. Aunque la propietaria de uno de los hoteles afectados aseguró que les exigen 35.000 dólares.

“Los pobladores de Colchani han determinado la toma de uno de los hoteles de sal, según ellos, por incumplimiento de pago y esto no es así, porque piden 35.000 dólares, monto que no es factible, para ello hemos buscado una conciliación, pero no aceptan y es así que tomaron los hoteles. Esto es un atropello porque atentan contra el turismo y contra las empresas que tratamos de reactivarnos”, manifestó la dueña del hotel Cristal Samaña, citada por el portal Uyuni Andina.