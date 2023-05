Sin embargo, en las filas la gente desconfía. “He venido a recabar mi estado de cuenta para poder compararlo con el primero que me entregue la Gestora, no sea que se pierda plata de mi cuenta, ese es mi temor”, señaló un aportante.

Otras personas en las filas no eran tan optimistas e indicaron que el extracto es la única que prueba que tendrían en caso los aportes se “pierdan” o desaparezcan de sus cuentas.

“A mí no me van a agarrar con los pantalones abajo, si me roban me daré cuenta y voy a reclamar, a partir de ahora hay que estar vigilantes con cualquier cosa que pueda pasar, en este gobierno no se puede confiar”, señaló otra persona.

El lunes, el responsable de Aseguramiento y Beneficios de la Gestora, Javier Molina pidió a los trabajadores aportantes su confianza hacia la Gestora Pública, ya que esta institución se caracterizará por la recaudación virtual, con lo que hará un “cambio fundamental a lo que era antes”.

Asimismo, señaló que es importante que los aportantes pidan sus extractos a las privadas AFP para poder conocer sus aportes y la transferencia adecuada a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, reportó la agencia ABI.

Molina también señaló que cualquier trámite iniciado en las AFP que se concluya hasta el 12 de mayo, será retomado por la Gestora, respetando la fecha de inicio del mismo.