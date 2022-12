El precio de la carne de pollo subió hasta en 1,50 bolivianos y no llega carne cruceña a La Paz, luego de que cívicos y ciudadanos comenzaran a movilizarse después de la detención del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho. Los camiones que salían con alimentos se quedaron por los bloqueos propiciados en Santa Cruz, que ayer se declaró en paro cívico.

En La Paz aún hay abastecimiento de carne de res y el pollo comenzó a subir y ahora se vende entre 17 a 17,5 bolivianos el kilo en los mercados Rodríguez y Yungas del centro de La Paz. Después de Navidad estaba en 16 bolivianos el kilo.

“No hay escasez de pollo, pero está más caro. Nos trajeron de Cochabamba, pero ya no llegó de Santa Cruz. Las dos empresas cruceñas que nos dejaban ya no llegaron y las otras nos dejaron a 16 y 16,50 bolivianos el kilo. Nosotros sólo ganamos un boliviano por kilo”, dijo una de las comerciantes del mercado Rodríguez.

Magdalena, otra de las vendedoras de este alimento, afirmó que les llegó la carne de pollo de Cochabamba, pero teme que después ya no pueda llegar más. “Con ese pretexto ya está comenzando a subir el kilo del pollo. Ahora estamos vendiendo a 17,50 bolivianos, está volviendo a subir. La anterior semana ya estábamos comercializando a 16 bolivianos el kilo”, puntualizó.

En el mercado Yungas, otra de las vendedoras explicó que ayer ya no les llegó pollo cruceño y que las piezas que tenían las venden a 16,50 y 17 bolivianos.

Vanesa, una de las vendedoras exclusivas de carne cruceña, dijo que desde el momento en que detuvieron a Camacho dejó de llegar la carne de res. “Cortaron la carretera, no hay paso para Cochabamba y La Paz. Cada semana agarramos 12 piezas de pierna y paleta. Ahora, estamos intentando vender lo que nos queda”, afirmó. Este comercio vende carne cruceña de primera a clientes en hoteles, restaurantes y algunas personas. “Nosotros teníamos carne que nos llegó el lunes y se va a acabar hoy y desde mañana (sábado) ya no voy a abrir. Ahora, no sabemos si llegará más o a qué precio nos la entregarán”, añadió.

El resto de las comerciantes aún tienen carne de res traída desde Beni. “Dejó de llegar la carne cruceña, por lo general llegan los viernes, pero esta vez no nos entregaron. Está comenzando a escasear y ahora todas estamos recurriendo a la carne beniana. Por ejemplo, tenemos pulpa desde 44 hasta 48 bolivianos. Parece que los primeros días del siguiente año será terrible para todos porque podría subir el precio”, sostuvo.

El primer vicepresidente cívico, Fernando Larch, indicó que el bloqueo se realiza en todas las carreteras del departamento por decisión de comités cívicos provinciales. La duración depende de estas instancias “hasta que liberen al Gobernador”.

“Tal cual se determinó en la asamblea de la cruceñidad comenzaron los bloqueos de carreteras en el departamento. Entiendo que hay varios puntos y bastante fortalecidos”, apuntó. Cuando se le consultó si saldrán los alimentos al resto del país, Larch afirmó que eso es “una determinación de comités cívicos provinciales”.