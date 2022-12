Ante las acusaciones del diputado del MAS Héctor Arce sobre un presunto favorecimiento de contratos y la conformación de una empresa constructora para beneficio personal, el presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, respondió este viernes que el legislador oficialista ofrece dinero para que declaren en su contra.

“Como ABC y como persona me he sometido y me someteré a la justicia y a la investigación. Pero es usted quien les ofrece dinero para que declaren en contra de mi persona y nadie dice nada porque no tengo nada que ver, demuéstreme y también le demostraré a quién llamó. Es por eso que esta denuncia que hace usted como diputado ya es personal, porque son falsas denuncias en mi contra”, aseguró Nina en conferencia de prensa.