La semana pasada asumió la conducción de una de las entidades empresariales líderes del departamento, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), en una coyuntura económica complicada. Jean Pierre Antelo Dabdoub es un joven empresario pero con una fuerte responsabilidad, señala que hay incertidumbre y preocupación por la economía y remarca que el modelo seguido por el MAS desde 2006, se agotó porque se basaba en la exportación de gas y hoy no hay excedentes para vender más. Este profesional en administración de empresas, con maestría en comercio exterior y con amplia experiencia en logística, comercio exterior, seguros y salud, expone en esta entrevista con Página Siete las inquietudes del sector industrial y productivo de Santa Cruz y la visión que tiene del país. - ¿Cómo está la economía desde el punto de vista de los empresarios e industriales en Santa Cruz?. - El viernes en el acto de posesión tuvimos oportunidad de manifestar el sentimiento de nuestros afiliados, de las empresas familiares, emprendedores y si podemos resumir esto en una palabra es que hay incertidumbre. Incertidumbre en las calles por las largas e interminables filas para conseguir dólares frente al Banco Central de Bolivia (BCB), preocupación por la real reducción de ingresos en las familias bolivianas en un 10%. Vemos a la economía con bastante preocupación, con un gasto y déficit fiscal que no puede ser cubierto y con una baja liquidez en el sistema financiero. Incertidumbre y preocupación es lo que vemos en este momento sobre la economía boliviana.

- ¿Como sector productivo e industrial, qué problemas están enfrentando? -Ahí tenemos que conversar bastante cómo salir del problema inmediato en el que hay una demanda de divisas para el mercado interno y externo. Una de las principales fuentes de importación son insumos industriales que van a la industria para producir, pero al no conseguir dólares hay dificultades y se vuelve complicado para importar estos materiales. Ahí hay una propuesta de la Asamblea Legislativa y del Gobierno para sacar liquidez a través de la Ley del Oro, que puede dar un aire. Pero debemos pensar en temas estructurales, y algo importante es dar seguridad jurídica, seguimos observando avasallamientos de tierra que no sólo genera incertidumbre, inseguridad jurídica, sino muertos y ahí llamamos a las autoridades a tomar acciones que corresponden con el peso de la ley.

Pero debemos ver cómo vamos a replantear la industria estratégica, hemos pasado de ser un país exportador de 5 mil millones de dólares en hidrocarburos a ser un importador y ahí miramos con optimismo, y como una ventana al sector productivo que tiene capacidad de exportar 5 veces más que lo que hoy se exporta y eso genera empleo, divisas, desarrollo, importa nuevas tecnologías. Son temas estructurales que debemos ponernos a discutir en una diálogo franco. - ¿Qué medidas sugiere la Cainco para salir de esta situación? - Son varios temas que se pueden proponer, pero un tema es la liberación de las exportaciones, podemos exportar 5 veces más hoy, el abastecimiento del mercado interno está garantizado al igual que el precio de los alimentos. Se puede exportar mucho más azúcar, carne, soya y eso es un catalizador inmediato de divisas que necesita el país. Segundo, debemos buscar atraer nuevamente mayor inversión extranjera directa, las cifras muestran que esto es negativo, debemos pensar en esto y avanzar más rápido en la aprobación de nuevos eventos de biotecnología para generar mayor productividad y estar en niveles competitivos con la región donde los países vecinos nos soprepasan en competitividad por hectárea.

- ¿Por qué consideran que el modelo económico, social, productivo y comunitario que sigue el Gobierno se ha agotado? - Lo que decíamos en el discurso es que no esperemos que el país se agote por defender un modelo agotado. El modelo se basaba en una industria estratégica que era la exportación de gas y hoy en día la realidad es que la tarea de exploración se ha hecho tarde, no tenemos excedentes para exportar y debemos pensar cuál es la nueva industria que se puede impulsar y no debería molestar una crítica constructiva para mejorar si todos pensamos en una visión de país. Al no estar ya con la principal fuente de ingresos para respaldar el modelo que era el gas, debemos replantear cómo se viene la nueva economía en una nueva era y eso es lo que planteamos discutir. Todavía tenemos la oportunidad bajo el concurso de la inversión privada donde el sector privado invierte, arriesga, el sector público tiene participación importante generando infraestructura, sistema de salud. Generar esta sinergia virtuosa entre sector público y privado es lo que se plantea, por eso pensamos que el modelos hoy debe ser repensado, el mundo ha cambiado.

- El Gobierno asegura que el modelo está vigente y permite garantizar crecimiento económico, estabilidad macroeconómica en un contexto externo adverso por la inflación, crisis bancaria. ¿Qué puede decir al respecto? - Sí. Yo creo que hay temas estructurales a discutir, coincidimos en algunos planteamientos, creemos en la sustitución de importaciones para crear una industria boliviana fuerte, un producto hecho en Bolivia que pueda ser exportable, pero mientras no diversifiquemos nuestra producción y exportaciones vamos a seguir dependiendo de ciertos productos. Hay cosas que mejorar y cosas que podemos plantear, hay un mercado mundial adverso que requiere el concurso de todos para que ese mercado se pueda mantener. Nosotros creemos que la reducción de ingresos de las familias puede tener efecto negativo en el consumo interno que es parte del modelo. Creemos que estamos a tiempo para hacer cambios u ajustes necesarios para enfrentar lo que se viene. El Banco Mundial prevé un menor crecimiento, a nosotros nos encantaría sumar con propuestas y trabajo para que el país crezca encima de 4% o 5%.

- Desde el Gobierno se indica que la economía cruceña se desarrolla gracias a la subvención a los carburantes, el apoyo a sectores productivos. ¿Qué opinión tiene al respecto la Cainco?. -Yo creo que uno de los temas que planteamos en este diálogo son los temas estructurales, debemos decir que el subsidio no es sólo para un departamento, es a nivel nacional, los recibe Tarija, La Paz, Santa Cruz y el pretender aducir que el desarrollo productivo se debe simplemente a un subsidio, podría ser más sencillo decir por qué todas las regiones que reciben el subsidio no se desarrollan de la misma manera. Creo que es una visión particular que habrá que evaluar, estamos dispuestos a discutir. Pero si vamos a hablar del subsidio, hablemos de una ampliación de la frontera agrícola, de nuevos eventos de biotecnología. Quizá si podemos ser más competitivos en las exportaciones podemos hablar de un nuevo régimen cambiario, de los subsidios. Pero es una visión muy particular y que no se lee la película completa de lo que es el desarrollo. El subsidio a los combustibles viene desde 2004 y Santa Cruz viene creciendo hace 60 años. - ¿Santa Cruz, su producción y exportaciones pueden ser más competitivas sin el subsidio? - Seguro que sí. - ¿Con nuevos eventos de biotecnología? - Seguro que sí. Con nuevos eventos de biotecnología, ampliación de la frontera agrícola, apertura de nuevos mercados, debemos pensar en Bolivia exportando a todo el mundo, eso nos puede dar mayor competitividad como país. Y los subsidios no sólo se dan en Bolivia, hay países que por estrategia dan apoyo al sector productivo, en Bolivia este va al transporte público, son temas que debemos debatir, conversar, ver dónde mejoramos, donde optimizamos y qué mantenemos. La pandemia nos deja una enseñanza interesante, muchas empresas, industrias se han reinventado. Y esa reinvención no ha molestado a nadie.

