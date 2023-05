La coyuntura internacional, la pandemia, la post-pandemia, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y ahora último el conflicto en Perú, que significó el cierre de nuestra frontera, han tenido efectos muy profundos en la economía mundial y en la boliviana. Bolivia no puede escapar de estas olas que afecta a la economía mundial.

¿Por qué consideran que el incremento salarial no fue adecuado?

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, señaló que los incrementos salariales universales impuestos al sector privado sin consenso representan un peligro de asfixia a las empresas y pueden generar inflación. El representante de los industriales ratificó que la situación económica del mundo y del país no es la propicia para este tipo de medidas e insistió en la necesidad de que estos acuerdos sean tomados con la participación del sector privado.

¿A qué se refiere con que el incremento beneficia a pocos pero afecta a muchos?

El tema del incremento no es una pulseta con el Gobierno o con la Central Obrera Boliviana (COB), estamos hablando del futuro y bienestar de los bolivianos. Únicamente un 16% de los trabajadores son los que van a recibir un incremento, el 84% no va a recibir nada, no es una política que beneficia a la mayoría de los bolivianos, pero sí afecta y asfixia a la industria en su conjunto, porque la industria ya ha venido siendo afectada a lo que se suma el contrabando que se lleva 3.500 millones de dólares al año, afecta a la producción.

Además, los sectores informales de la economía, al alertarse que habrá un incremento salarial, también quieren una mejora en sus ingresos, tenemos varios sectores que van a pedir un incremento en sus precios, que van a pedir una liberación y en el caso de los colegios particulares o el transporte público.

En el caso de los colegios particulares la situación también es crítica porque han subido los salarios, pero las pensiones se han congelado, por lo que deben estar generando pérdidas, ese es uno de los factores por los cuales no era propicio el incremento, varios van a empezar a saltar pidiendo nivelación de precios por el incremento.

La situación no era propicia por eso, se corre el riesgo de generar inflación, además ahora tenemos el problema de los dólares y su impacto en la importación de insumos.