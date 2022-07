Procurador de los Kirchner encabeza la defensa de Bolivia en tres arbitrajes

La senadora Centa Rek, de Creemos, sostuvo que Guglielmino prestó servicios al gobierno de Cristina Kirchner y salió observado de su cargo y llama la atención cómo fue contratado para defender al Estado boliviano en demandas de arbitraje.

Añadió que por el patrocinio en estos procesos, estos consorcios jurídicos cobran elevadas sumas de dinero pese a perder arbitrajes como ocurrió en el Ciadi ante el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y que obliga al país pagar 105 millones de dólares.

Recordó que los costos que asumió el Estado en el pago a este estudio jurídico es difícil de conocer porque el Gobierno restituyó la confidencialidad en estos procesos.

El 13 de enero de 2021, la administración de Luis Arce aprobó el Decreto Supremo 4447 que estipula la contratación directa de servicios especializados de consorcios jurídicos, abogados y otros servicios especializados nacionales o extranjeros para la defensa legal del Estado. En la norma se establece “confidencialidad” por la naturaleza estratégica de la defensa legal.

Rek dijo que se solicitará la abrogación de este decreto.

El analista en pensiones Alberto Bonadona sostuvo que si un abogado hace perder un proceso, no se lo puede contratar para otros casos porque da la impresión que no domina la materia. “A Bolivia le cuesta demasiado dinero defenderse y es una defensa no muy eficiente porque se llega al punto máximo de la demanda, no hay posibilidad de que la indemnización sea menor. En el caso BBVA la única defensa fue que ya no somos miembros del Ciadi, fue una defensa sin mayor fundamento”, puntualizó el analista.