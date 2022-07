Productores cruceños denuncian que gerente de Emapa quiere “tapar” acopio de maíz transgénico

Arellano denunció que como Flores se vio descubierto, intentó que otros 15 camiones que se trasladaban con la carga desde una de planta de Mineros hasta el silo de la estatal, intentaron hacerlos retornar, pero anunció que los productores no lo permitirán.

“Este es el maíz que los 10 camiones estaban trasladando hacia el silo de Emapa, se ha sacado una prueba de laboratorio y los 10 han dado positivo a maíz transgénico. No hay dónde más tapar esto, pero el Gobierno nos prohíbe sembrar maíz transgénico, nos corta la mano a los productores de Santa Cruz”, cuestionó en contacto con Unitel.

“Ahora nos estamos uniendo con los productores de San Julián y Cuatro Cañadas para decirle al Gobierno que estos camiones que están volviendo al municipio de Minero, donde hay un silo privado y que es desde donde el gerente de Emapa ha contratado para la carga, no les vamos a dejar pasar. El puchichi reventó, los productores de San Julián no van a dejar pasar y no intenten llevar a otro lugar”, advirtió el productor.

Los productores agrícolas del Norte Integrado bloquearon ayer una vía en el municipio cruceño de San Pedro; denunciaron que camiones iban a descargar toneladas de maíz transgénico en los silos de Emapa.

Reclamaron que a ellos se les prohíba el uso de semilla mejorada, pero que la estatal esté acopiando este tipo de granos, según el medio televisivo.

Arellano manifestó que mientras en Argentina se logra producir hasta 280 quintales de maíz por hectárea por el uso de semilla mejorada, en Bolivia sólo se logra cosechar 40 quintales por el uso de la semilla convencional.