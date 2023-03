Álvarez señala que la calificación de riesgo mide la capacidad y voluntad de pago de obligaciones asumidas. Si la calificación fuera triple A, la capacidad y voluntad de pago sería alta y luego va bajando la primera. Si la calificación es B o B negativo hay dudas sobre la capacidad de pago y si se llega a una califica C es que no se pudo cumplir con las obligaciones.

Las exportaciones de minerales han subido, pero buena parte son de oro y una parte viene de contrabando y las divisas que se generan son mínimas porque salen del país. El oro paga pocos impuestos y las exportaciones no tradicionales están creciendo, pero no compensan los ingresos que generaba el gas.

La percepción de riesgo afecta de forma general y los organismos multilaterales pueden -en su evaluación- señalar que Bolivia se volvió un país con mayor riesgo. No se sabe cuáles son las condiciones de nuevos créditos. Si la capacidad de pago se deteriora y aumenta el riesgo, puede que esos financiamientos también tengan mayor costo, no con las tasas de mercado de capitales, pero sí con tasas más altas o tasas variables, indica Álvarez.

5. El riesgo del país también perjudica la llegada de mayor inversión

Según Álvarez, si alguien viene a Bolivia a invertir en cualquier sector pedirá un mayor retorno en función al riesgo país. Si se compra bonos de Bolivia se exigirá un retorno o interés de 15%, pero si se llega a invertir en el país, el inversor exigirá un mayor retorno del que paga el bono soberano boliviano, que es la referencia.

6. ¿El riesgo país le debería importar al común de la gente?

Álvarez considera que al común de la gente lo que puede llegar a preocuparle es el déficit fiscal y si Bolivia no puede acceder a financiamiento externo, habrá dificultades. También que no suba el precio de la gasolina, pero si el país no accede a divisas, no se podrá seguir importando.