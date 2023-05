Impuestos: qué son, cuál su propósito, y para qué sirven

Los impuestos son la expresión operativa del “programa fiscal-tributario” que todo gobierno debe tener como el eje de sus políticas de desarrollo. Contrariamente a la interpretación “de texto” y al discurso politiquero de que “los impuestos otorgan al Estado los ingresos necesarios para cubrir gastos e inversiones”, un programa fiscal tributario considera a los impuestos como medios para un fin: contribuir a que se cumplan las metas de las políticas nacionales de desarrollo.

En consecuencia, para que cualquier programa tributario –y los impuestos específicos- tengan sentido, las metas del desarrollo deben estar previamente bien establecidas: “los programas tributarios deben diseñarse como el instrumento de apoyo al logro de los objetivos nacionales, y deben ser evaluados por cuán efectivos son para servir el propósito”.

Para ello, los impuestos cumplen cuatro propósitos principales. Primero, como instrumento de política fiscal, sirven para estabilizar el poder adquisitivo de la moneda vinculado al control de la inflación, reduciendo o aumentando el nivel de consumo respecto a la capacidad del aparato productivo que, como hemos destacado en entregas anteriores, está muy vinculada al empleo y al ingreso familiar que determina la capacidad de consumo de los hogares.

Segundo, expresar las prioridades de las políticas públicas en la distribución del ingreso (si la equidad es un objetivo político, la desigualdad después de impuestos debería ser menor que antes de impuestos). Tercero, instrumentalizan las políticas orientadas a subsidiar o a penalizar actividades específicas de personas o empresas. Y, cuarto, son un medio para transparentar el uso de los recursos públicos respecto al uso privado de los mismos (los impuestos reducen la demanda y la capacidad de consumo de los privados al reducir el ingreso disponible) dando a la sociedad la capacidad de comparar “peso por peso”, los beneficios de las obras públicas respecto a la suma de los usos y consumos privados posibles en ausencia del impuesto.

En este contexto, un programa tributario se guía por temas esencialmente prácticos: ¿qué logrará los mejores resultados y generará las mayores contribuciones al bien común? De ahí que los impuestos no son para que el gobierno tenga recursos para financiar sus gastos: “los contribuyentes no financian nada; simplemente ganan o pierden capacidad adquisitiva según el gobierno manipula los parámetros de la política buscando alcanzar sus objetivos.”

En síntesis, un programa fiscal-tributario tiene el objetivo fundamental de des-represar la capacidad productiva nacional, condición básica para diversificar la economía, crear empleo productivo, y generar las condiciones para el desarrollo sostenido con equidad.

Contra este marco conceptual, evaluamos el comportamiento y efectos de la política tributaria adoptada por el MESCP, bajo tres parámetros: primero, ¿cómo se compara la presión fiscal respecto al ingreso familiar (remuneración al trabajo) en Bolivia, con el resto de la región?; segundo, ¿cuál es el efecto de la política fiscal boliviana en el ingreso y en el consumo de los hogares?; y, tercero, ¿qué sectores económicos están más afectados por los impuestos?

La presión fiscal en la región

Con datos publicados por la CEPAL, Bolivia tiene la más elevada presión tributaria de América Latina, pero sin ofrecer los beneficios sociales que ofrecen las redes de protección social en otras economías. De hecho, el informe de CEPAL “Impactos de las reformas de política fiscal sobre la distribución del ingreso: El caso del Estado Plurinacional de Bolivia” (junio 2014), no deja dudas que la política fiscal boliviana no reduce la pobreza ni redistribuye el ingreso: “para la equidad vertical, por la progresión de tasas medias, [...]los hogares con menor ingreso tienen una mayor propensión marginal al consumo, [...] la distribución del ingreso antes de impuestos, es más regresiva que la tendencia del gasto de los hogares, [...] y el ingreso después del consumo y de los impuestos contribuye a incrementar la desigualdad. En cuanto a la equidad horizontal, no hubo redistribución del ingreso.” (Figura 1).