Listas de espera de varios días, filas inmensas para conseguir dólares y pérdidas por el tipo de cambio son parte de algunas peripecias que la población vive para enviar y recibir dólares desde y hacia el exterior. Los afectados ven una especie de locura por el dólar que esperan pase pronto.

“Debía pagar en dólares a un proveedor en el exterior. Para hacer el envío, desde el banco donde tengo mis cuentas entré a una lista de espera en la que tardé 10 días para girar los dólares. Antes hacía eso en 24 horas, pero como hay tanta demanda los bancos ya no tienen”, manifestó S. Q. T., usuaria de uno de los bancos más grandes del país.

No hay usuario de institución financiera que no esté atravesando problemas similares para mover divisas fuera y dentro del país, pero hasta la fecha no hay un pronunciamiento oficial del sector de la banca privada.

Desde el Banco Central de Bolivia (BCB) se afirma que no hay razón para ningún tipo de restricción, ya que hasta el jueves pasado se entregaron 91 millones de dólares a todo el sistema bancario.

“No es cierto. No hay dólares. Yo tengo una cuenta en dólares, llevé mi sueldo en bolivianos al banco para depositar y que hagan el cambio, pero me han rechazado. Si quiero depositar debo llevar ya cambiado”, afirmó G. R., desde la fila para comprar dólares en el BCB.

Consultados sobre el tema, desde la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) se indicó: “Asoban no emitirá pronunciamiento al respecto. El tema está en manos del BCB”.

Envíos en listas de espera

“Hemos tenido dos semanas de una demanda inusualmente alta de dólares. Está fuera del rango que solíamos atender. No podemos rechazar ni restringir los envíos porque muchos de nuestros clientes pagan a proveedores en el exterior. Les recibimos pero entran a una lista de espera para revisión y confirmación del caso”, explicó un funcionario bancario quien pidió no ser identificado.

Su explicación corrobora el testimonio de la usuaria S. Q. T. “Antes, si en la mañana hacía el envío, al final de la jornada el dinero ya había sido debitado de mi cuenta y al día siguiente ya estaba en la de mi proveedor. Ahora tardé ocho días, otros tardaron 10. Lo malo es que en los negocios nadie espera”, sostuvo la usuaria.

Desde la fila en el Banco Unión en la ciudad de El Alto, un padre de familia comentó que regularmente envía dinero a su hija que estudia fuera del país. No hace depósitos fijos, sino, cada que logra reunir “un poco de dinerito extra”.

La institución financiera estatal no es su banco, pero en el suyo le rechazaron cambiar sus 1.350 bolivianos para hacer el depósito en dólares. “Me dijeron que lleve en dólares y ahora quiero cambiar y ver si desde aquí puedo enviar”, declaró algo apenado por no “dominar” el uso de la banca.

“A mí no me han querido cambiar ni 100 dólares, por eso vine al Banco Unión. Pero aquí también se acaba rápido”, manifestó otro usuario.

“En estas dos últimas semanas, de acuerdo con la programación hecha con las entidades del sistema financiero, incluido el Banco Unión, hemos asignado 91 millones de dólares. Entendemos que cada entidad tiene sus canales de distribución y tiene que llegar a todas sus agencias”, indicó el presidente del BCB, Edwin Rojas.

Afirmó que lo que hay son rumores y que la muestra es que hasta el miércoles pasado sólo hubo tres reclamos en la ASFI.

“Me enviaron dólares, cuando quise cobrar el giro me dicen que no hay dólares y me dieron en bolivianos. Fue a pérdida porque el cambio fue a 6,86. Por cada 100 dólares perdí 10 bolivianos, en total poco más de 300”, indicó A. Z. L. en una casa de giros. “Desde hace más de una semana que los pagos son en bolivianos”, afirmó una de las cajeras, al ser consultada.

Datos del IBCE dan cuenta de que en 2022 las remesas de los trabajadores en el exterior marcaron un récord histórico. Superaron los 1.400 millones de dólares, 3% más que en 2021.

El principal país de origen fue España (31,4%) de donde llegaron 451 millones de dólares. Le siguen Chile con 310 millones (21,6%), Estados Unidos con 297 millones (20,7%), Brasil con 83 millones (5,8%) y Argentina con 67 millones (4,7%). Santa Cruz recibió más del 50% de las remesas familiares.

“Cuando reciben giros en dólares, si son clientes del banco, se les da una parte en dólares y otra en bolivianos, dependiendo del monto. Si no son clientes hacen el cobro en bolivianos”, explicó un empleado de otra institución financiera ubicada en el centro de la ciudad de La Paz.

“Mi hijo me manda desde Estados Unidos un dinerito para pagar una deuda que tenemos en dólares. Nos manda a la casa de giros. Ahora me han dado en bolivianos y voy a tener que convertir otra vez a dólares. Quería ver si en lugar de darme en efectivo podían hacer la transferencia, pero me dijeron que igual iba a ser en bolivianos. De cambio en cambio se pierde dinero”, lamentó E. M., quien acudió a su casa de remesas el martes de la anterior semana.

Uno de los cajeros de la entidad sostuvo que no se cuenta con dólares porque existe especulación. “Mucha gente empezó a buscar la divisa extranjera y han vaciado los bancos y casas de cambio. Pero ya es menos que la semana pasada”, indicó a este medio.

En lo que todos los testimonios coinciden es que no es algo de las últimas dos semanas. Afirman que ya veían el aumento en la demanda de la divisa desde inicios de febrero. Lamentan que no se haya tomado acciones inmediatas para frenar la especulación y el miedo de la población.

El titular del ente emisor, Rojas, manifestó que la mayor dotación de la divisa extranjera a instituciones financieras y casas de cambio, la liberación del encaje legal y la venta directa de dólares hicieron que la tendencia en el mercado cambiario de a poco vaya volviendo a cierta normalidad.