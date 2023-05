Los bonos

Ramiro Cavero, exviceministro de Presupuesto, opinó que la Ley del Oro mejoró el valor de los bonos soberanos a 58,5% dólares y como se volvieron especulativos, cualquier noticia eleva o hace caer el precio.

Añadió que aún es un precio bajo porque en enero su valor era de 80 centavos de dólar y llegaron a caer por debajo de 50.

En el caso del índice de riesgo país que llegó a 1.370 puntos, indicó que también se encuentra aún en un nivel alto. De la tasa de interés de una letra o título del gobierno de Estados Unidos (EEUU) hoy tiene un interés de 5%, Bolivia debe ofrecer 13 puntos más, es decir un interés de 18% para obtener financiamiento con la emisión de bonos soberanos.

Cavero advirtió que la venta de oro con la nueva Ley puede ayudar a mejorar las condiciones de los bonos soberanos que tienen vencimiento en agosto, pero en general sólo es un parche o una solución temporal.

Es como el caso de una persona sin empleo, que gasta más de lo que tiene y eso genera dudas sobre el pago de su deuda, puede vender algo, pero no soluciona el problema de largo plazo.

Según Cavero, mientras Bolivia no supere los problemas de fondo, déficit fiscal, déficit de balanza de pagos, no se publique información desde el Banco Central de Bolivia, los precios de los bonos soberanos no mejorarán más y el riesgo país seguirá alto.

El riesgo país es lo que formalmente se conoce como Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) y es calculado por el banco JP Morgan.

El indicador permite saber el adicional que exigen los inversionistas para mantener la deuda en dólares de la nación sobre los bonos del Tesoro estadounidense comparable.