En enero, las divisas de las Reservas Internacionales Netas (RIN) llegaban a los 1.423 millones de dólares y ahora bajaron a 758 millones, un poco menos de la mitad. Estos recursos permiten las importaciones y mantener el tipo de cambio en el país. Ante una eventual disminución, expertos y exportadores temen que este 2023 el Gobierno se vea obligado a depreciar el boliviano. El Gobierno niega que se pueda llegar a este extremo.

“Las RIN son una fuente de estabilidad macroeconómica y permiten a nuestro país tener un sistema de tipo de cambio fijo. Si no habría la cantidad suficiente de divisas no se garantiza que el Banco Central de Bolivia (BCB) pueda mantener el tipo de cambio. Puede darse una crisis de balanza de pagos y puede traer una elevación del tipo de cambio”, advirtió el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.

Al 9 de enero de este año, las RIN llegaban a los 4.483 millones de dólares y las divisas ascendían a 1.423 millones de dólares. Estas cifras fueron bajando de forma gradual, hasta que el 9 de diciembre llegaron a los 3.741 millones de dólares y las divisas a un poco más de 700 millones, según el economista Napoleón Pacheco, con base en datos del BCB.

Romero considera que si las divisas siguen bajando se llegaría a “una devaluación del peso boliviano” y eso traería consecuencias como la pérdida del poder adquisitivo, inflación, encarecimiento de las importaciones y una contracción económica. “En términos generales, un mayor nivel de pobreza y desempleo que no se registrará de forma inmediata, pero sí a mediano plazo considerando que nuestra economía está inflada con el tipo de cambio fijo”.

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), Danilo Velasco, recordó que en 2014 las RIN llegaban a los 15.000 millones de dólares, el punto más alto. “Bajo un régimen de tipo de cambio fijo, es el nivel de reservas internacionales lo que permite a la autoridad monetaria mantener estable el tipo de cambio. Por lo cual, deberían considerarse medidas tendientes a promover e impulsar mayores exportaciones debido a que son la principal fuente de divisas que tiene el país”.

El empresario agregó que vienen trabajando con un tipo de cambio fijo que a su sector le perjudica, considerando que el resto de los países devaluaron su moneda para ser competitivos. “Hay que ser realistas y aceptar que las reservas están disminuyendo. Van a llegar a un nivel donde, actualmente las importaciones superan los 1.000, 1.200 millones de dólares y en reservas, en liquidez tenemos 758 millones. Por eso, eso nos hace entender que nosotros no podríamos mantener esta liquidez y en cuatro meses podríamos vernos obligados a necesariamente un tipo de cambio variante”, dijo.

El economista Gonzalo Chávez agregó que las reservas que están en oro no pueden ser dispuestas por el BCB. “Por el momento no puede tocarlas, sólo tiene disponibilidad en divisas. Eso muestra la fragilidad con que el Gobierno sigue perdiendo las reservas y éstas se destinan para aumentar inversión y gasto”.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, descartó que se pueda mover el tipo de cambio. “Varias gestiones me hicieron la misma pregunta y nosotros dijimos: Mientras no veamos elementos para ir modificando esta estabilidad cambiaria no lo vamos a hacer. Vemos que la economía boliviana tiene perspectivas de crecimiento, estabilidad en términos de precios y hay un balance comercial positivo. Hay que saber interpretar (los indicadores) y ponderarlo en términos de una mejora”, explicó.