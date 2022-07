Rolando Kempff, el empresario que visualiza el país como el Dubái del litio

Rolando Kempff tiene una amplia trayectoria empresarial y ha desempeñado varios cargos directivos, pero también es un emprendedor que ha incursionado en diferentes negocios. Cree que el país debe apuntalar las exportaciones no tradicionales, consolidar el negocio del litio y atraer mayor inversión extranjera directa.

De hecho, visualiza que Bolivia puede convertirse en el Dubái del litio en el futuro.

También piensa en la necesidad de acuerdos público-privados, en un marco de promoción y respeto de la libre empresa, y la urgencia de integrar el departamento de La Paz.

Asegura que uno de los pensadores que más influyó en su vida profesional fue Benjamín Franklin, político, científico e inventor estadounidense, quien vivió a principios del 1700 y que dijo “Mientras puedes, ahorra para la vejez y la necesidad, porque el sol de la mañana no dura todo el día. Quien compra lo superfluo no tardará en verse obligado a vender lo necesario. Si sabes gastar menos de lo que ganas, has encontrado la piedra filosofal”.

Otro referente fue Johann Wolfgang von Goethe, dramaturgo, novelista, poeta y naturalista alemán, nacido a mediados de 1700, para quien “bueno es en verdad adquirir, pero es mucho mejor conservar”, concepto muy apropiado para esta época en la que se debe prestar más atención al cuidado del medio ambiente. Hasta hace poco Kempff ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), por tres gestiones consecutivas (entre 2019 y 2022).

Este empresario considera urgente la necesidad de un acuerdo público-privado para asegurar el crecimiento económico; luego la necesidad de integrar el departamento de La Paz, una región que puede dar mucho más. Señala la necesidad de sacar adelante los proyectos del litio y el Mutún, que no avanzan como se esperaría, a pesar de las reservas con las que se cuenta en la actualidad.

Kempff sostuvo que el país necesita incrementar sus exportaciones y esto solo será posible garantizando la inversión privada, para evitar que el Gobierno haga inversiones con dinero público que no tiene.

Puso como ejemplo que en estos primeros meses de 2022, el sector no tradicional exportó más productos que el gas.

Es necesario, dijo, aumentar las exportaciones, asegurar la inclusión en el Mercosur y que Bolivia se convierta en el nexo entre este gran mercado y la Comunidad Andina de Naciones (CAN.

Agregó que se debe extremar esfuerzos para reducir la economía informal, que ahora ocupa el 80% de la economía.

En esta entrevista Kempf expone su visión sobre la economía boliviana y de La Paz y expresa sus preocupaciones.

¿Que temas de la economía le preocupan como empresario en la actual coyuntura?

- Nos preocupa el descenso de las reservas internacionales netas (RIN) , el déficit fiscal y el crecimiento de la deuda interna y es necesario que el sector privado y Gobierno busquen la reactivación económica en forma adecuada para apuntalar más las exportaciones. Si bien hemos tenido 1.000 millones de dólares de superávit comercial favorable, esto puede incrementarse más. Otro tema fundamental es el desarrollo del litio, Bolivia puede ser el Dubái del mañana siempre y cuando sepa desarrollar esto lo antes posible y no lleguemos tarde. Este es el momento para que podamos desarollar baterías de litio, estamos en la transformación digital y de autos eléctricos e híbridos en el mundo que van a coadyuvar al desarrollo del litio. Bolivia tiene reservas en Potosí, en Uyuni, Salar de Coipasa y otros en el oriente y Beni.

-¿Cómo se debe potenciar las exportaciones?

Es importante desarrollar las exportaciones no tradicionales, tenemos que consolidar, por ejemplo, una marca de café boliviano de altura, como lo tiene Colombia o Panamá, y de esa manera lograr mercados y mejores a precios. Se debe buscar que para la quinua se reconozca el origen boliviano o denominación de origen. Se está produciendo en muchos países y el precio de la quinua se ha derrumbado.

- ¿Qué otros productos tienen potencial?

- La industria de manufactura de oro y de la plata, debemos crear artesanía, cadenas y joya de oro y plata. Debemos refinar el oro en Bolivia y que el Banco Central de Bolivia (BCB) compre una parte.

También debemos desarrollar el sector camélidos, en el que el país tiene potencial

-¿En el caso del litio, cuál es su visión sobre esto?

-Debemos abrir el sector a la inversión extranjera y desarrollar de una vez el litio. Chile abrió puerta a la inversión y ya se está produciendo. Los autos eléctricos híbridos son el futuro. Tenemos el problema de evaporación y debemos desarrollar nuevas tecnologías.

-¿Cómo se debe atraer inversión hacía el país?

-Necesitamos acuerdos bilaterales con países como México, con España, para atraer inversión y dar garantías como Estado, y que empresarios bolivianos también puedan invertir en esos países.

-¿Cómo ve la economía de La Paz, se está estancando?

-La economía paceña es importante y se debe desarrollar la agricultura, tenemos zona para producir soya, caña, desarrollar ganadería, plantas hidroeléctricas. También tiene mucho que ver con la economía naranja, que es turismo, gastronomía para desarrollar. Se debe buscar que no emigren empresas y mano de obra calificada a Santa Cruz.