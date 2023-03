Hace poco culminó la transferencia de acciones de Sumitomo a la empresa de capitales canadienses San Cristóbal Mining Inc. (SCM). Quinton Hennigh, director de la compañía, señala que la mina tiene aún un gran potencial y reservas para varios años.

La empresa no descarta , además, el interés de concretar a futuro su participación en otros proyectos mineros en el país.

Hennigh como geólogo destaca que Bolivia tiene un enorme potencial para el desarrollo de la actividad minera, que puede ser fuente de riqueza los siguientes años. También resalta la gran oportunidad que representa el litio para Bolivia y que pueda convertirse en el primer productor del mundo.

El ejecutivo cuenta a Página Siete los planes de la firma.

¿Qué planes tiene la compañía en Bolivia?

- Hemos terminado la transacción con Sumitomo hace un mes, tomó un año llegar a un acuerdo, mucha de la discusión que hemos tenido era hacer seguimiento del legado que dejan. Sumitomo tenía sus motivos para irse, que nosotros no conocemos, pero nosotros vemos la oportunidad de hacer trabajar el futuro de minera San Cristóbal.

En la firma que yo represento somos un grupo de personas que hemos estado muchos años en la minería, yo soy geólogo y vemos mucho potencial. Este proyecto tiene muchos óxidos de plata que pueden ser explotados los siguientes años. Pero hay un extremo potencial con exploración para sulfuros. Vamos a invertir en estas oportunidades de crecimiento. Queremos construir sobre el legado que ha dejado Sumitomo en cuanto a medio ambiente, responsabilidad social y gobierno.

- ¿Qué potencial tiene aún la mina San Cristóbal y cuántos años más de producción puede seguir aportando?

-Las reservas oficiales duran ocho años más, pero eso se puede extender con la exploración en alrededor de la mina. La siguiente oportunidad para la mina es el proyecto de óxidos y ahí son 14 años adicionales de potencial. Con la exploración nosotros prevemos que la mina va a tener algunas décadas más, incluso cuando ya no estemos los presentes en la sala.

¿Cuál la motivación de la empresa de invertir en Bolivia?

- Yo conozco personas en Sumitomo y estoy familiarizado con la mina desde hace muchos años. Se acercaron para ver la posibilidad de adquirir la mina y yo conocía el potencial y que su vida puede ser muy larga y tenía mucha confianza en la oportunidad que se presenta.

¿Cuál es la inversión que se proyecta inicialmente o a futuro en la mina?

- Primero: la idea es explorar alrededor de la mina, esperamos que eso va a añadir reservas de mineral para muchos años. Segundo, vamos a tomar acciones con el proyecto de óxido de plata por dos años y luego se verá cómo procedemos con la construcción y a qué escala. Lo tercero es explorar, queremos implementar un programa agresivo de exploración con nuevos proyectos de sulfuros y consideramos que esto va a durar décadas. Lo importante para San Cristóbal es la formación de impuestos para el Estado.

El objetivo es aportar al crecimiento de Bolivia con las inversiones que se piensa realizar, aportar en regalías e impuestos.

¿Existe una inversión estimada inicial?

- Se va a hacer el estudio, Sumitomo ya lo ha hecho, pero debemos validar eso y hacer el trabajo de presupuesto y completar el estudio que representará una inversión importante. Son dos años, primero se deben hacer los estudios, tomar las decisiones y recién se puede hablar de inversiones.

¿Se va mantener la fuerza laboral, se harán ajustes?

-Yo visité la mina en mayo del año pasado, he visto una fuerza laboral muy eficiente y eso va desde las oficinas a la mina, y no habrá cambios, se va a mantener. La idea es no arruines lo que funciona con éxito.

¿Cómo será la relación de la empresa con las comunidades?

El equipo de San Cristóbal tiene una historia de construcción de buenas relaciones. Pero queremos mejorar nuestras relaciones y lograr mayor acercamiento.

¿San Cristóbal fue la inversión más importante de los últimos años en minería. Hay seguridad jurídica, puede Bolivia atraer mayor inversión minera?

- El acercamiento que ha tenido Sumitomo en la escena política en cuanto a licencia social, el trabajo con la comunidad y los interesados directos ha sido bueno y pensamos construir sobre esa base. Se quiere continuar con el trabajo realizado, nunca trabajar sobre la fuerza. Nosotros somos inversores, invertimos en el futuro de la mina, depende de nosotros si queremos proteger nuestra inversión y construir buenas relaciones con el Estado y no estar metido en lo político.

¿Bolivia brinda garantías a la inversión extranjera?

- Bolivia es como cualquier otro país, en ningún lado hay garantías, por eso queremos tener un trabajo de liderazgo y una guía, y por eso la economía depende del bienestar de las comunidades. Cuidar la inversión con el cumplimiento de la normativa, tener buen relacionamiento con las comunidades y el Gobierno.

¿Bolivia es un país minero, usted es geólogo, qué potencial ve en Bolivia, existen posibilidades de seguir explorando?

- En términos de potencial geológico absolutamente. Si uno ve la geología de Bolivia, las áreas debajo de la tierra están mostrando que hay muchos depósitos, los volcanes que se ven alrededor, hay muchas oportunidades.

¿La empresa ve la posibilidad de invertir en otras áreas?

- A largo plazo tenemos previsto identificar nuevas oportunidades de minas potenciales, estamos pensando a largo plazo, vamos a empezar con San Cristóbal, nuestro objetivo es crecer. Tenemos intención de ver nuevas minas en Bolivia.

¿Cómo ve el desarrollo del litio desde su experiencia?

-Para mí, como geólogo, es fácil ver esto, el Salar de Uyuni tiene enorme potencial y con el tiempo Bolivia será el primer productor de litio. El país es tan rico en recursos que su futuro es mucho más brillante que otros países. El mensaje es que este país es rico en plata, zinc, plomo, probablemente cobre y la gente debe entender que el futuro que le espera es bueno.

¿Algo más que quisiera aportar?

En Norteamérica se pregunta sobre el potencial de Bolivia, pero yo veo que es un gran lugar para invertir. Reconozco que Bolivia tiene mejor futuro y potencial que otros países. Muchos países han acabado sus recursos, en cambio Bolivia tiene potencial y pienso que acá deberían trabajar las inversiones.