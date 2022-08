Satisfacción en los usuarios en arranque de norma sobre megas

“Es una maravilla, funciona mejor de lo que esperaba, pensé que solo me iban a notificar que agoté mis megas, pero Entel me cortó el internet en cuanto mis megas comprados se acabaron”, señaló Jaime Flores, un usuario de datos móviles al ser consultado sobre el arranque de la norma que prohíbe que las telefónicas consuman el saldo del crédito de los usuarios.

La norma, que entró en vigencia ayer, fue muy bien recibida por los usuarios que expresaron su satisfacción en redes sociales por la aplicación de la misma.

“Hasta el momento no he tenido ningún problema, compré un paquete y recibí las notificaciones, y cuando se me acabó el crédito simplemente compré un paquete nuevo, estoy muy satisfecho”, comentó en Facebook Elena Cardoso, una cliente de la telefónica Tigo.

Por su parte, Jorge Mendoza, un cliente de Viva, dijo que la medida le da tranquilidad, ya que ya no necesita estar fijándose constantemente en el saldo de sus megas.

“Esta muy bien, uno puede navegar con tranquilidad, es cierto que cuando los megas se acaban uno queda ‘en la calle’, pero es cuestión de cargar un paquete antes de hacer una llamada larga por WhatsApp o ver un video, solo eso”, agregó.

Controles

El director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Néstor Ríos, informó ayer que las tres empresas telefónicas que operan en el país –Entel, Viva y Tigo– cumplen con la norma.

“Los tres operadores de telefonía móvil están cumpliendo con los mensajes de alerta que se han establecido, a los 150 megas y a los 50 megas. Antes de que se consuma el crédito, los usuarios están recibiendo las notificaciones”, informó Ríos.

La ATT movilizó ayer al 100% de su personal para controlar que la nueva medida se cumpla por parte de las tres empresas de telefonía que actualmente operan en el país, que son la estatal Entel y las privadas Viva y Tigo. La compañía pública aplica la medida desde el domingo.

Asimismo, trabajadores de la reguladora estatal se instalaron en puertas de las oficinas de las telefónicas para explicar al público en general acerca de la aplicación de la medida.

Asimismo, técnicos de la ATT, utilizando equipos especializados, realizaron verificaciones de que la medida se cumpla a cabalidad en distintos puntos del país.

Ríos remarcó que la entidad reguladora efectúa controles y fiscalización para hacer respetar el derecho del usuario de que cuando se consumen los megas, el operador tiene que notificar los paquetes de su preferencia para que pueda escoger.

Además, la ATT verifica que las tres empresas telefónicas brinden información y orientación correcta a los usuarios. En caso de incumplir la nueva norma, se les aplicarán multas económicas “cuantiosas”.

Hasta el mediodía del martes, la entidad recibió reclamos “que no son sustantivos”, sino más bien consultas referidas a cómo funciona la medida, pero luego de una explicación, el usuario entendió de qué se trata y expresó su agradecimiento, refirió el ejecutivo de la ATT.