Sectores afectados por restricciones de exportación perderán $us 7MM por día

Las pérdidas de los sectores afectados por la restricción temporal de exportaciones (soya y sus derivados, carne de ganado vacuno y azúcar) alcanzan alrededor de los 7 millones de dólares por día durante la medida del paro, señalaron por separado el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, y el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca.

“Basándonos en los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha proporcionado de las exportaciones entre enero y agosto, este bolsón de productos registra una exportación mensual de unos 220 millones de dólares, por lo tanto, podríamos decir que, en promedio, la pérdida diaria asciende a 7 millones de dólares”, expresó el gerente del IBCE.

Asimismo, en contacto con Asuntos Centrales, señaló que existen otras pérdidas relacionadas con la restricción de las exportaciones al señalar que los exportadores también deberán pagar penalidades en los puertos por donde salen sus productos.

“Cuando un exportador ha contratado un barco en un puerto y no llega con su carga a tiempo, hay una cláusula de penalidad que puede significar de 20.000 a 25.000 dólares por cada día de retraso para el exportador”, agregó Rodríguez. Por su parte, el ministro Huanca indicó que la afectación a las exportaciones de carne de res, azúcar y soya asciende a más de 49 millones de bolivianos diarios (alrededor de 7 millones de dólares).

Tras conocer esta medida que afecta a las exportaciones, el transporte pesado anunció con cerrar las fronteras si en 24 horas el Gobierno no retrocede con la determinación asumida.

Daño a las exportaciones

De acuerdo con datos hechos públicos por la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) en un comunicado, las exportaciones de soya y sus derivados (grano de soya, torta y harina), carne de res y azúcar, representan cerca de un 20% de las ventas externas totales del país, tomando en cuenta que entre enero y agosto el valor de las exportaciones de estos productos ascendió a 1.878 millones de dólares.

“Las exportaciones de carne bovina, azúcar y soya y sus derivados han contribuido al país con $us 1.878 millones en el periodo enero-agosto de 2022. El valor de estas exportaciones supone un movimiento de 2,8 millones de toneladas métricas de carga, que utiliza a su vez un movimiento de 112 mil camiones para su transporte. Los sectores atacados por la medida suponen cerca de un 20% de las exportaciones totales del país y se encuentran entre los sectores más pujantes en términos de crecimiento de las exportaciones en lo que va de la presente gestión”, expresó la Caneb en su pronunciamiento.

Rodríguez señaló que, más allá del daño económico que genera la medida tomada por el Gobierno, también se está dañando la imagen de país.

“En el comercio internacional no estamos solos, hay muchísimos operadores y una competencia feroz y ya Bolivia tiene bastantes dificultades con la baja productividad en lo que respecta en la producción básica, el alto costo de la logística y del transporte como para ser un oferente no solvente, cuando hay millones de otros exportadores en el exterior con mejores condiciones. Entonces, la imagen que ofrecemos como país conflictivo no ayuda”.

“La medida no es adecuada”

“La medida que puso en vigencia el Gobierno nacional, a partir del día de hoy, de suspender las exportaciones de soya, azúcar y carne no es adecuada y no responde a la prevención de abastecimiento del mercado interno”, aseveró Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex).

El dirigente empresarial aseguró que el mercado interno siempre ha estado cubierto y es la producción excedente la que se exporta bajo la autorización del Gobierno nacional, que fija los cupos. Por estas razones, la Cadex rechaza de forma contundente la suspensión de las exportaciones, ya que es una señal de que el Gobierno nacional no está dimensionando el daño que se está haciendo a la economía boliviana. Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) señaló en un comunicado publicado ayer que la decisión de suspender las exportaciones de productos alimenticios es una medida política y profundamente injusta.

“Esta medida tiene graves consecuencias sobre la economía nacional, cuestiona la seriedad del país en el ámbito internacional y afecta directamente a los productores pequeños, medianos y grandes, que, sin ninguna razón, ven arriesgadas la sostenibilidad de sus fuentes de trabajo y sus inversiones; reflejando también la falta de voluntad para dar fin a un conflicto ajeno a los sectores productivos”.