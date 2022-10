Seis de cada 10 bolivianos afirman no haber ahorrado en 2022 por “ingresos insuficientes”

Seis de cada diez bolivianos reconocen que no lograron ahorrar durante el último año, de acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Ipsos, que analiza la relación entre las personas y el sistema financiero en Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú y Argentina.

De acuerdo con los datos de Ipsos, la principal barrera por la cual el 60% de los bolivianos no lograron ahorrar es atribuida a “ingresos insuficientes”, es decir, responde a una causa externa.

No obstante, a la barrera referida a la falta de ingresos siguen respuestas que afirman que no les interesa o no necesitan ahorrar.