Senadora fue retenida por productores cruceños entre insultos y empujones

En medio de las protestas, los productores alertaron que los camiones habían desaparecido, por lo que solicitaron hacer una verificación. El dirigente Lizer Arellano, comentó que el representante de Emapa, Franklin Flores, “se hizo pito”, destacó el portal El Deber.

Los productores exigieron que la senadora Muñoz acompañe a la comitiva para verificar si el maíz era transgénico. La dirigencia contó que la legisladora indicó que no podía autorizar el ingreso porque no estaba dentro de su competencia.

Fue en medio de esos altercados que los productores retuvieron a Muñoz. “Yo soy de este municipio y no me voy a escapar. Soy de aquí, productora, así que no me falten el respeto, déjenme coordinar, no se actúa de esta manera, se actúa dialogando, no se hace de traición”, alegó la asambleísta.

Un video publicado por Radio Audio Don Bosco muestra que en medio del cruce de palabras, la legisladora lanzó una serie de insultos a los productores. Además, ella intentó salir del conflicto, pero una de las manifestantes le cubrió el paso y se registraron empujones.

“Ustedes son de la derecha”, los acusó. “Nosotros somos agricultores aquí”, recibió Muñoz como respuesta. Finalmente, la inspección y toma de pruebas no pudo realizarse.