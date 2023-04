Siete de los nueve librecambistas aprehendidos en Santa Cruz fueron sentenciados a dos años de cárcel por vender dólares a un precio mayor al tipo de cambio oficial, informó ANF.

El fiscal Julio César Porras confirmó las sentencias e informó que la pena que recibieron no merece prisión. No obstante, la autoridad del Ministerio Público anunció que pedirá que se apliquen otras medidas como la fianza y el arraigo para las personas que incurrieron en el delito.

“El delito de agio contempla una pena máxima de 3 años, no da para una detención preventiva, pero eso no quiere decir que el proceso no sigue”, manifestó.