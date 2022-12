El presidente Luis Arce aprobará el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 en caso de que la Asamblea persista en el rechazo de esta norma. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, aseguró que este extremo se aplicará para no perjudicar “la reconstrucción de la economía”, pero instó a los legisladores a aprobar el PGE.

“Menos mal que nuestra Constitución Política del Estado (CPE) es sabia y el presidente (Luis) Arce también puede tomar la decisión enmarcada en el artículo 158 numeral uno, que le faculta a aprobar este presupuesto por responsabilidad y para que todas las entidades del Estado empiecen el año con el presupuesto y que funcionen normalmente”, declaró ayer el legislador ante la posibilidad de que la Asamblea rechace nuevamente esta norma.

La Constitución, en el artículo citado por Mercado, establece que es atribución de Asamblea Legislativa: “Aprobar el Presupuesto General del Estado presentado por el Órgano Ejecutivo. Recibido el proyecto de ley, éste deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de sesenta días. En caso de no ser aprobado en este plazo, el proyecto se dará por aprobado”.

Mercado dijo que “lo correcto” es que la Cámara que preside cumpla con su función constitucional de aprobar el PGE 2023.

El ala dura del Movimiento Al Socialismo (MAS) y afín al expresidente Evo Morales rechazó, junto con la oposición, el PGE propuesto por el Ejecutivo y que tenía el apoyo del ala renovadora del presidente Luis Arce.

El miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, expuso el proyecto y sus alcances en una sesión que se prolongó hasta el jueves por la madrugada, cuando se llevó a cabo la votación, que terminó con 68 votos en contra y sólo 44 a favor.

Ante este panorama, la Cámara Baja decidió un cuarto intermedio para las 18:30 del jueves, pero a última hora se postergó para el martes 13 de diciembre.

Mercado llamó a los diputados del ala dura de su partido a reflexionar este fin de semana. “En la maratónica sesión no estuvieron predispuestos a aprobar el PGE. Esta norma es un importante instrumento de política pública y, al no aprobarlo, estamos perjudicando a los municipios, Gobernaciones, universidades, sectores de salud y educación porque este presupuesto 2023 contempla un incremento de 8.800 millones de bolivianos”, indicó.

Explicó que de no aprobarse la norma, se podría perjudicar la inversión pública destinada a la “reconstrucción de la economía” y a crear fuentes de trabajo. “Significa poner en riesgo los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y otros”, dijo. Indicó que “lo correcto” es que la Asamblea apruebe la norma, pero reiteró que “en caso de que nosotros (los legisladores) no cumplamos nuestra obligación, el Presidente tiene expedito el camino para aprobar ese presupuesto y no dejar al país sin dinero para la siguiente gestión”, aseguró.

El diputado opositor por Comunidad Ciudadana (CC) Miguel Roca dijo que “el presupuesto está rechazado”. “La única forma de aprobar el PGE es presentar una moción de reconsideración y que ésta tenga el apoyo de dos tercios de los diputados presentes. No hubo un cuarto intermedio en el tratamiento del PGE; como eran las 6:00 y faltaban dos puntos, dieron un cuarto intermedio para la sesión”.