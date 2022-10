Sin Policía, mineros toman La Paz y se enfrentan a los vecinos

“¡Váyanse, esto se pagó con nuestros impuestos y ustedes no pagan nada, millonarios, depredadores!”, gritó ayer una mujer que defendía la estación Obelisco, de la línea Morada de Mi Teleférico, mientras un grupo de mineros intentaba tomar la parada de transporte.

Sin presencia policial, los mineros cooperativistas auríferos tomaron la ciudad por segundo día consecutivo, enfrentándose con los ciudadanos en algunos de los puntos de bloqueo.

Uno de estos puntos fue la estación del teleférico Morado, la cual fue cerrada temporalmente cuando los mineros auríferos intentaron paralizar su funcionamiento y se enfrentaron a los ciudadanos que la defendieron.

En este lugar, a pesar de los conatos de pelea y los insultos de ambos lados, solo un efectivo policial se hizo presente, intentando calmar los ánimos.

“Dónde está la Policía, en otras marchas han dispersado con gas, cuando nosotros salimos a marchar nos revientan a punta de gases y nos cierran el paso, pero ahora que están los mineros no hemos visto ni uno”, señaló Felipe Castro, un profesor jubilado que se encontraba cerca de la estación esta mañana.

Otro incidente se presentó en el túnel de la Plaza San Francisco, cerca de la calle Honda, en el centro de la ciudad. En este lugar los peatones intercambiaron insultos con los cooperativistas en un tenso momento, otra vez, sin que hubiera efectivos policiales cerca del lugar.

En Sopocachi, los mineros replegaron unas cuadras sus puntos de bloqueo, luego de algunos incidentes e intercambio de adjetivos con algunos vecinos de la zona.

“Son unos malcriados, se gritan de todo, ayer (el lunes) la cosa estaba tranquila, pero hoy se han peleado con los vecinos y yo ya no les voy a vender nada”, señaló doña Carmen, una vendedora de la zona.

En El Prado, a la altura de la Plaza del Estudiante, algunos transportistas intentaron negociar el paso por los puntos de bloqueo con los cooperativistas al mediodía, sin mucho éxito.

“Dónde está la Policía, ni un varita hemos visto, aunque sea para que nos diga por dónde pasar, no puede ser que permitan que la ciudad esté tan bloqueada”, señaló un chofer de minibús consultado por Página Siete. Alrededor de las 16:00, dirigentes de los cooperativas auríferas retomaron el diálogo con las autoridades, el cual se había roto el lunes por la noche. Sin embargo, no se levantaron los bloqueos y hasta las 20:30 éstos seguían en pie. Medios televisivos, además, informaron que no se registraba presencia policial en ninguno de los puntos de bloqueo, incluido el Fondo Nacional de Desarrollo Rural (FNDR), donde se llevan a cabo las reuniones con el Gobierno.

Pagan menos del 1% en regalías

Según datos del Ministerio de Minería y el Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado las exportaciones de oro llegaron a cerca de 2.500 millones de dólares. De este monto, el sector aportó como regalías apenas siete millones de dólares, cifra que no llega ni al 1%.

“(El sector aurífero) tiene capacidad de tributar y su alícuota es baja, deben hacerlo en mayor proporción. Son 14 meses que trabajamos en mesas y no han podido explicar por qué sólo pueden tributar el 4%”, señaló el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Por su lado, el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, afirmó que con base en la misma información proporcionada por el sector y la información que maneja el Ministerio de Minería se pudo comprobar que el sector tiene una gran capacidad para contribuir al Estado; sin embargo, se niega a contribuir de forma proporcional en función de su capacidad productiva.