“Como se vienen los festejos por el Día de la Madre tenemos miedo de que suba más el precio, porque si aumenta no se logra vender ya que la gente viene a hacer mercado con un presupuesto y no les alcanza”, precisó.

Según los comercializadores, el Senasag no está haciendo su labor como corresponde porque es imposible no darse cuenta de la salida de tanta carne y por eso piden a esta entidad, a la Aduana y al Viceministerio de Lucha contra el Contrabando que refuercen los controles.

Cortes informó que el consumo en La Paz es de 2.000 a 2.500 cabezas de cerdos semanales y está llegando a mayor precio desde Santa Cruz y Cochabamba, los principales departamentos productores.

“Está llegando más caro y como está saliendo hacia Perú y eso ha provocado que de las 2.500 cabezas que llegaban antes, se ha reducido y los granjeros ya no tienen cerdo, sus animales están aún pequeños, no completaron el crecimiento y no quieren vender”, remarcó.

Cortes advirtió que si no se evita la salida por contrabando, existe el riesgo de un mayor desabastecimiento y aumento de precios en las siguientes semanas.