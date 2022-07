Subsidiarias de YPFB sólo ganaron Bs 123 MM

Las subsidiarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sólo lograron una utilidad de 123 millones de bolivianos el año pasado. Un experto atribuye la mínima ganancia a la caída de la producción de gas que perjudica a toda la cadena de hidrocarburos.

En 2020 sólo una de sus subsidiarias YPFB Transportes había ganado 346 millones de bolivianos, según el ranking de las mayores 500 empresas elaborado por el economista Hugo Siles.

Según un reporte de YPFB, su casa matriz ganó 1.196 millones de bolivianos y nueve empresas subsidiarias 123 millones: YPFB Transportes, YPFB Transierra, GasTrans Boliviano, Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo, YPFB Logística, YPFB Aviación, YPFB Chaco, YPFB Andina y YPFB Refinación.

Según el ranking de las mayores 500 empresas elaborado por el economista Hugo Siles en 2020, YPFB ganó 200,4 millones de bolivianos y, por ejemplo, YPFB Refinación perdió 213 millones de bolivianos, YPFB Andina ganó ese año 15 millones de bolivianos e YPFB Chaco perdió 342,1 millones de bolivianos.

El analista del sector Álvaro Ríos opinó que las utilidades de YPFB descendieron desde 2015 y cuando no se reinvierten ganancias, no hay nuevas inversiones y exploración. “Si YPFB Andina e YPFB Chaco no producen gas, se transporta menos y las subsidiarias generan menores utilidades, es una cadena”, dijo.

Indicó que es necesario un nuevo marco jurídico para que las empresas inviertan y eso ayudará a generar más utilidades a YPFB. Hoy las subsidiarias perciben menos ganancias y se importa más diésel y gasolina.

YPFB Chaco perdió 444 millones de bolivianos en 2021.