Transporte pesado amenaza con cerrar las fronteras

Representantes del transporte pesado nacional e internacional dieron 24 horas al Gobierno para dar marcha atrás y anular la restricción de las exportaciones de soya y sus derivados, azúcar y carne de res, caso contrario ingresarán en un paro indefinido desde hoy y cerrarán las fronteras del país.

“Se solicita al Gobierno nacional que en el plazo más corto suspenda la determinación de ‘suspensión de exportaciones’, caso contrario se tomarán medidas de presión, con bloqueos y cierre de fronteras a nivel nacional”, señala la carta que envió la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

La dirigencia del transporte pesado sostuvo una reunión en la ciudad de Cochabamba y dio un plazo de 24 horas para que se subsane la medida anunciada ayer por el ministro Huanca, de cortar las exportaciones. El sector calificó de arbitraria dicha suspensión de las exportaciones.

El sector se declaró en emergencia y de no haber una respuesta favorable, anunciaron un paro indefinido desde esta jornada. Consideran que esa medida es atentatoria contra las fuentes laborales.

Según un video compartido en redes sociales, la frontera con Chile en Tambo Quemado ya se encuentra bloqueada por los transportistas.

“No hay paso en Tambo Quemado, aquí está bloqueado y más arriba también está bloqueado, tomar sus resguardos”, relata uno de los transportistas.

Quien confirmó que ya hay bloqueos en la frontera con Chile fue Marcelo Cruz, directivo del transporte internacional.

“Ya se están registrando bloqueos en la frontera con Chile, en Tambo Quemado. La Aduana pudo hacer pasar los últimos camiones, pero no se sabe sobre los camiones que están en tránsito”, informó anoche en un contacto con Que No Me Pierda.

El dirigente del transporte internacional señaló que los choferes de su sector están completamente cercados y perjudicados, debido a la decisión de los sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) de cercar la ciudad de Santa Cruz. “Tenemos camiones que salieron antes de que comience el paro en Santa Cruz y que ahora están en tránsito y bloqueados sin poder llegar a destino”, complementó.

La Cámara Departamental de Transporte de La Paz también se declaró en emergencia y rechazó la medida del Gobierno, de cortar las exportaciones.

En un pronunciamiento, hecho público ayer, la cámara detalla que varias familias del sector quedarán afectadas, además de los proveedores de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, La Paz y Chuquisaca.